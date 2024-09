Black Myth: Wukong ความสำเร็จอีกขั้นของจีนในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม

ดังนั้นเกม Black Myth: Wukong สร้างคุณประโยชน์หลายประการให้กับจีนในหลายด้าน ทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมวิดีโอเกม วัฒนธรรม และภาพลักษณ์สากล ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้มหาศาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเกมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักพัฒนาเกมในประเทศ



หลังจากที่เกมเปิดตัวสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ส.ค. มีผู้ชมมากกว่าล้านคนที่เข้ามาชมการถ่ายทอดสดเกมบนแพลตฟอร์ม Bilibili และหลังจากเกมเปิดตัวเพียงครึ่งชั่วโมง ผู้เล่นออนไลน์แบบเรียลไทม์เพิ่มขึ้นจาก 300,000 คนเป็นมากกว่า 700,000 คน ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ทำให้เกมนี้ก็ได้ขึ้นอันดับหนึ่งในรายชื่อเกมที่ได้รับความนิยมที่สุดบนสตรีมแพลตฟอร์มจัดอันดับเกม3A หมายถึง “A lot of time” (การใช้เวลาพัฒนาจำนวนมาก), “A lot of resources” (การใช้ทรัพยากรมาก), และ “A lot of money” (การใช้เงินจำนวนมาก) เกม 3A ที่ถูกพัฒนามาอย่างประณีตจะมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับผู้เล่นด้วยกราฟิกที่งดงาม และเนื้อหาที่หลากหลายเกม Black Myth: Wukong ถูกออกแบบมาให้เล่นบนอุปกรณ์เฉพาะเกมคอนโซล ก่อนหน้านี้ตลาดเกมคอนโซลในจีนแทบจะถูกผูกขาดโดยเกมจากต่างประเทศทั้งหมด โดยเกมคอนโซล (Console Games) คือเกมที่เล่นบนอุปกรณ์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะ โดยจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือหน้าจอแสดงผลอื่นๆ คุณภาพของสี ความละเอียดและความสมจริงจะมากกว่าเกมที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือทั่วไป ทำให้เกมคอนโซลได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงในปัจจุบัน เช่น PlayStation จาก Sony , Xbox จาก Microsoft และ Nintendo Switch จาก Nintendoตามที่ผู้ผลิตเกมได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ต้นทุนสำหรับการพัฒนาเกมนี้ในแต่ละชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 15-20 ล้านหยวน หรือประมาณ 75-100 ล้านบาท โดยตอนออกแบบพัฒนาเกมประเมินว่าจะมีความยาวประมาณ 15 ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงระยะเวลาพัฒนาเกมใช้เวลามากกว่า 1.5 เท่าจากที่ประเมินไว้ ทำให้ต้นทุนการพัฒนาเกมนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาท!แต่ความพยายามของทีมพัฒนาถือว่าคุ้มค่า เพราะหลังจากที่เกมเปิดตัวได้ไม่นาน รายได้ของเกมนี้ทุบสถิติอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเทียบกับเกมอื่นที่เปิดตัวในเวลาเดียวกัน แค่ยอดจำหน่ายล่วงหน้า เกม Black Myth: Wukong มียอดพรีออเดอร์มากกว่า 1.2 ล้านชุด มูลค่ามากกว่า 400 ล้านหยวนหรือประมาณ 2,000 ล้านบาท และหลังจากที่เกมเปิดตัวแล้วมีผู้เล่นในวันเดียวหลายสิบล้านคนจนกลายเป็นไวรัลในสื่อโซเซียลมีเดียจีนและสื่อทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมของจีนชี้ว่า เกมนี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกเนื้อหาวัฒนธรรม ศิลปะและสังคมที่ลึกซึ้ง ช่วยสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ในจีน มีสื่อเกมต่างประเทศบางรายระบุว่าบางผู้เล่นที่ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องของทำให้ต้องไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตัวละครในเกมมาก่อน ซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมจีนทางอ้อมหลิว เหมยฟง อาจารย์จากภาควิชาสื่อดิจิทัลของวิทยาลัยศิลปะและสื่อสารมวลชน ณ มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า การเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านเกมนั้นแตกต่างจากสื่ออื่นๆ โดยเน้นที่การโต้ตอบและความรู้สึกเข้าร่วมเชิงลึก เกมที่มีธีมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนจะมีศักยภาพสูงในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติ “สร้างโอกาสสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนไปทั่วโลก” ในอดีตจีนยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับด้านนี้มากพอแต่ความสำเร็รของเกมครั้งนี้คือวิธีการและการค้นพบใหม่ อีกทั้งเกมนี้เสนอมุมมองของวัฒนธรรมจีนในแบบสมัยใหม่ด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเกมโดยรวมของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าอุตสาหกรรมนี้เกินกว่า 3 แสนล้านหยวน ตามรายงานประจำปี 2023 China Game Industry Report ระบุว่าในปี 2023 รายได้ของตลาดเกมในประเทศอยู่ที่ 3.02 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.95% เมื่อเทียบกับปี 2022 ซึ่งแนวโน้มการเติบโตยังอยู่ในช่วงขาขึ้นทุกปีในอดีตตลาดเกมในประเทศจีนให้ความสำคัญกับเกมที่บริโภคได้เร็ว เช่น เกมที่เล่นบนโทศัพท์มือถือ เกมประเภทกระแสหลัก เพราะทำเงินได้เร็ว ทำให้มีผู้ผลิตเกมน้อยรายที่เต็มใจลงทุนทรัพยากรมากมายในการสร้างเกมที่มีความเสี่ยงสูงและมีเนื้อหามาก ต้องดูในระยาวว่า หาก เกมจะประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีในระดับนานาชาติแค่ไหน และจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของอุตสาหกรรมเกมในประเทศจีน มีการประเมินว่าจนถึงสิ้นปีนี้ เกม Black Myth: Wukong อาจจะกลายเป็นเกมที่มียอดขายสูงสุดของปีนี้ในประเทศจีน และเกมนี้จะช่วยจีนได้สะสมประสบการณ์ที่มีค่า และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมตลอดกระบวนการพัฒนา ซึ่งเป็นทรัพย์สินล้ำค่าของอุตสาหกรรมเกมจีนการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนคือผลพลอยได้ เพราะเกมนี้ใช้เนื้อหาจากวรรณกรรมคลาสสิก และนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย ทำให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจ แสดงถึงความมั่นใจของจีนในการนำเสนอและตีความวัฒนธรรมของตนเองในแบบสมัยใหม่ ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของจีนที่ทันสมัยอีกทั้งมีความหลากหลาย เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาเกมรายอื่นๆ ในจีน ให้กล้าที่จะลงทุนและพัฒนาเกมคุณภาพสูงมากขึ้น เกม Black Myth: Wukong จึงไม่เพียงแต่เป็นเกมที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและความก้าวหน้าของจีนในหลายด้านอีกด้วย