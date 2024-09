เน้นสตรีมีการศึกษา! ศูนย์ฝึกว่ายน้ำและดำน้ำรับเมมเบอร์เฉพาะผู้หญิงที่จบ ป.ตรี และมีอายุต่ำกว่า 45 ปี

“คุณภาพ”





โดยทางศูนย์ให้เหตุผลว่า พวกเขาเชื่อว่าคนที่มีการศึกษา จะมีระดับสติปัญญา หรือ IQ สูง มีคุณสมบัติที่ดี และเข้าใจระเบียบทางสังคมด้านเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเผยว่า สืบเนื่องจากตู้เก็บของในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีกุญแจล็อก จึงจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกสมาชิกที่มีเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและสมาชิกทุกคนศูนย์แห่งนี้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2017 และได้รับการยกย่องว่า เป็นสถานที่สำหรับสุภาพสตรี โดยมีการสอนว่ายน้ำและดำน้ำแบบกลุ่มเฉพาะผู้หญิงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยิมสำหรับผู้หญิงได้กลายเป็นที่นิยมตามหัวเมืองใหญ่ๆ ของจีน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกาย ที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัย ไม่ต้องกลัวว่าจะมีผู้ชายมาจับจ้อง หรือคุกคาม"ฉันจะว่ายน้ำไม่ได้เลยใช่ไหม ถ้าไม่มีใบปริญญา?" "มีการศึกษาที่ดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณธรรมนะ"“ธุรกิจก็สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้เช่นเดียวกับลูกค้าที่สามารถเลือกธุรกิจได้ มันโอเคที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ ตราบใดที่ถูกกฎหมาย”ทั้งนี้ ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย Jiangsu Zhenyu กล่าวว่า ศูนย์ฝึกว่ายน้ำและดำน้ำแห่งนี้ อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งกำหนดให้ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับข้อตกลงที่เป็นธรรมขณะที่สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ขอให้ทางศูนย์ยกเลิกเกณฑ์ในการเป็นสมาชิกดังกล่าวที่มา : China ‘smart ladies’ swimming club in hot water for only admitting educated women under 45 (SCMP)