พ่อเลิกตีลูก หันมาเรียนเป็นเพื่อน! หวังแก้ปัญหาลูกติดเกม สุดท้ายสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำแพกคู่

หลิว เจี้ยนโป เล่าว่า จุดเริ่มต้นของการเรียนไปพร้อมลูกชายนั้น เกิดจากการติดเกมของอ้าวหานในตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งทำให้เกรดแย่ลงจนเขาทนไม่ไหว ลงโทษลูกชายด้วยการตี แต่พอตีเสร็จ เขาก็รู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป เลยตัดสินใจที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ใช้เวลากับลูกให้มากขึ้นด้วยการเรียนไปพร้อมลูก









โดยในการสอบหรือการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติที่ผ่านมา "หลิว อ้าวหาน" ลูกชายของ "หลิว เจี้ยนโป" ทำให้ครอบครัวภูมิใจ ด้วยการทำคะแนนได้สูงถึง 625 คะแนน จาก 750 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 64 ของสายวิทย์ และสอบติดโครงการ Future Aerospace Leadership ของ Beihang University (BUAA) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศที่ดีที่สุดในโลกขณะเดียวกัน หลิว เจี้ยนโป ผู้เป็นพ่อก็เก่งไม่แพ้กัน เพราะเขาสามารถทำคะแนนได้ถึง 454 คะแนน จาก 750 คะแนนในฝั่งของสายศิลป์ และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่ Guangxi Normal University สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงประจวบกับช่วงนั้นมีการระบาดของโควิด-19 ทางโรงเรียนได้ปรับการเรียนการสอนมาเป็นเรียนออนไลน์ สองพ่อลูกเลยได้เรียนด้วยกันที่บ้าน และกลายเป็นเพื่อนเรียนของกันและกัน โดยอ้าวหานนั้นเก่งวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนหลิว เจี้ยนโปนั้นเก่งวิชาภาษาจีนทั้งคู่คอยช่วยเหลือกัน ผลัดกันอธิบายในจุดที่สงสัยและไม่เข้าใจ นับแต่นั้นมา ผลการเรียนของอ้าวหานก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในชั้นอ้าวหานกล่าวแม้จุดเริ่มต้นของการเรียนจะเกิดจากการอยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก แต่หลังจากที่ได้กลับไปเรียน มันกลับจุดไฟความฝันในอดีต ที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยของหลิว เจี้ยนโปให้กลับมาอีกครั้งความจริงแล้ว หลิว เจี้ยนโป เป็นคนที่เรียนเก่งคนหนึ่ง เขาสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมปลายได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด แต่เพราะฐานะทางบ้านที่ยากจน เขาเลยตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษาแทน และมุ่งมั่นทำงาน หาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวทันทีหลังเรียนจบอย่างไรก็ตาม เขาอาจจะต้องสละโอกาสที่จะทำตามความฝันในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทรัฐวิสาหกิจที่เขาทำงานอยู่นั้นปฏิเสธคำขอลาหยุดพักของเขาหลิว เจี้ยนโปกล่าวที่มา : China father, 47, and son both pass key university exam after helping each other study (SCMP)