ดูดไขมันลดพุง! ทำสาวจีนวัย 25 ประสบภาวะมีบุตรยาก

สืบเนื่องจากการลดลงของไขมันในร่างกายอย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงลดลง และเมื่อฮอร์โมนเสียสมดุล ก็อาจทำให้รังไข่เกิดความผิดปกติ

เดิมทีตัวเธอนั้นสูง 165 ซม. และหนัก 50 กก. โดยเธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นอ้วนเกินไป อยากที่จะกำจัดไขมันหน้าท้อง ซึ่งหลังจากลองผิดลองถูกมาหลายวิธี เธอก็ยังไม่พบหนทางที่ใช่ จึงตัดสินใจไปดูดไขมัน ทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับทำให้เธอมีบุตรยาก และต้องเข้ารับการรักษาโดยแพทย์แซ่จง จากโรงพยาบาลในมณฑลเจ้อเจียง กล่าวว่า แม้ว่าส่วนใหญ่ภาวะมีบุตรยากจะเกี่ยวข้องและมักเกิดกับผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม การที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้มีบุตรยากได้เช่นกันเช่นเดียวกับแพทย์แซ่เฉิน จาก Pecking University Shenzhen Hospital กล่าวว่า การมีพุงน้อยๆ นั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้หญิง เพราะไขมันจะช่วยปกป้องมดลูกและรังไข่เอาไว้น “การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการผอม” “หากต้องการลดน้ำหนัก การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุด” และ “ไม่มีทางลัดสำหรับการลดน้ำหนัก”ที่มา : China woman weighing 50kg left infertile after having liposuction to lose ‘little belly’ (SCMP)