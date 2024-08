หนูน้อยสุดฉลาด! พลัดหลงกับคุณปู่ ขอความช่วยเหลือผ่านตู้ ATM (มีคลิป)

“หนูรู้เบอร์โทร.ของคุณปู่ไหม?”

“อยู่ตรงนี้ อย่าไปไหน ตำรวจกำลังมาหานะ”

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่เด็กหญิงรู้ตัวว่า พลัดหลงกับคุณปู่ เธอก็เริ่มเป็นกังวลอย่างไรก็ตาม เธอเหลือบไปเห็นตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล จึงเดินเข้าไปกดปุ่มสีแดง ซึ่งเป็นปุ่มที่เชื่อมต่อกับศูนย์ตรวจสอบของธนาคารพนักงานธนาคารแซ่โจวที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้พูดคุยกับเด็กหญิงและพยายามสอบถามเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณปู่พนักงานธนาคารถาม ทว่าเด็กหญิงกลับบอกว่า เธอจำเบอร์โทร.ของคุณปู่ไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่แค่เบอร์โทร.ของคุณปู่ แต่เบอร์โทร.ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเธอก็จำไม่ได้เช่นกันสุดท้าย พนักงานคารจึงตัดสินใจโทร.แจ้งตำรวจและบอกให้เด็กหญิงอยู่นิ่งๆ อย่างเพิ่งไปไหน พร้อมกับคอยพูดปลอบใจเด็กหญิงไปด้วยพนักงานธนาคารบอกเด็กหญิงไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึง และเด็กหญิงก็ได้พบกับคุณปู่อีกครั้ง ซึ่งคุณปู่ก็กำลังตามหาตัวเธออยู่เช่นกัน“เธอฉลาดมาก” “นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้รู้ว่าตู้ ATM สามารถใช้งานได้แบบนี้ได้ ขอชื่นชมหนูน้อยสุดฉลาด และพนักงานธนาคารสุดใจดี” และ “ได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดแบบใหม่ ฉันรู้สึกว่าตัวเองยังฉลาดไม่เท่าหนูน้อยคนนี้เลย”ทั้งนี้ ตู้ ATM หลายแห่งในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง มักจะมีปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 2 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่มและปุ่มโดยทางธนาคารระบุว่า ปุ่มโทร.ฉุกเฉินช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อกับศูนย์ตรวจสอบของธนาคารได้โดยตรง ในขณะที่ปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉิน จะเป็นการแจ้งให้ตำรวจทราบอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ตู้ ATMที่มา : Lost China girl, 8, uses ATM for help, joyfully reunited with family, amusing many online (SCMP)