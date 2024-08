ทำได้ลง! พ่อให้ลูกน้อย 3 คน คุกเข่าอยู่กลางถนน หวังบีบให้แม่เด็กปรากฏตัว (มีคลิป)

ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ส.ค. มีรายงานว่า นายหลิง พร้อมลูกทั้ง 3 คน ได้พากันย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นแล้ว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเด็กๆ กลุ่มนี้ขณะกำลังลาดตระเวน โดยคนโตมีอายุต่ำกว่า 7 ปี ส่วนคนสุดท้องมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้นด้านนายหลิง ชายวัย 30 ปี ซึ่งเป็นพ่อของเด็กๆ นั้น นั่งอยู่ตรงกระถางต้นไม้ มองลูกของตัวเองถูกรถขับผ่าน เฉียดไปมาอย่างหน้าตาเฉยเจ้าหน้าที่สั่งนายหลิง ซึ่งพอเด็กๆ กลับเข้ามา เขาก็พาเด็กๆ ย้ายไปยังที่ที่ปลอดภัยหลังจากการสอบสวน นายหลิงอ้างว่า เขาไม่สามารถติดต่อภรรยาได้ จึงให้ลูกคุกเข่าอยู่กลางถนน หวังว่าภรรยาจะปรากฏตัวรายงานระบุว่า ภรรยาของนายหลิงย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด และตัดขาดการติดต่อกับนายหลิง หลังจากที่พวกเขาทะเลาะกัน โดยเธอตัดสินใจจะแยกทางกับเขา"ช่างน่าละอายและน่ารังเกียจยิ่งนัก ที่คนเป็นพ่อไม่รู้จักรักและดูแลลูก" "ใช้เด็กเป็นตัวประกันแบบนี้เป็นการทารุณเด็ก และละเมิดสิทธิเด็กในเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล" และ "พ่อของฉันเหมือนกับนายหลิง ตอนที่ฉันยังเด็ก แม่ของฉันต้องการที่จะหย่ากับเขา เขาปฏิเสธและจับฉันขังไว้ในบ้าน เพื่อบังคับให้แม่ล้มเลิกการหย่า"ที่มา : China father makes children kneel on busy road in bid to force return of estranged wife (SCMP)