กระเป๋าใบเดียวเป็นเหตุ! สาวจีนไม่ยอมเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมไว้ใต้ที่นั่ง ทำเครื่องบินดีเลย์เป็นชั่วโมง (มีคลิป)

ทั้งนี้ เหตุการณ์นี้นอกจากจะทำให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินอื่นๆ เช่นกัน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่เครื่องบินกำลังจะเทกออฟ ผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในชั้นประหยัด บนเครื่องบินโดยสารของสายการบินไชน่า เอ็กซ์เพรส (China Express Airlines) ซึ่งจะเดินทางจากนครฉงชิ่ง ไปยังมณฑลเหอเป่ย เลือกที่จะวางกระเป๋าหลุยส์ วิตตองของเธอไว้ข้างๆ ตัว แทนที่จะนำไปวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าตามคำแนะนำของแอร์โฮสเตสแม้แอร์โฮสเตสจะพยายามเกลี้ยกล่อมสักเท่าไหร่เธอก็ไม่ฟัง สุดท้ายเรื่องราวก็จบลง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาพาตัวหญิงคนนี้ลงจากเครื่องบิน ซึ่งการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้โดยสารนับร้อยที่อยู่ในเครื่อง"เธอเห็นกระเป๋าสำคัญมากกว่าชีวิต" "ถ้าไม่กล้าใช้ทีหลังก็อย่าซื้อ" "แบบนี้ก็หมายความว่า กระเป๋าใบนี้แพงมากสำหรับเธอ" "ทีหลังก็เอาไว้ที่บ้าน ไม่ต้องเอามานะ" "รวยไม่จริง" และ "แอร์โฮสเตสน่าจะเสนอให้เอาถุงมาใส่กระเป๋านะ...มันจำเป็นที่จะต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมง เพื่อไล่เธอลงจากเครื่องเลยเหรอ?"ที่มา : China woman kicked off flight, causes delay after refusal to store luxury bag under seat (SCMP)