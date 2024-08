ไม่รู้ใครต้องพบจิตแพทย์! พ่อแม่คิดว่าลูกป่วย ส่งลูกรักษาอาการทางจิต ด้านลูกขอให้พ่อแม่ตรวจ ผลที่ได้....

'พฤติกรรมที่ผิดปกติ'













ทั้งนี้ รายงานไม่ได้ระบุว่าพ่อแม่ของนายโม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ หากตามกฎหมายของจีนได้กำหนดไว้ว่า การเข้ารับการรักษาควรเป็นไปตามความสมัครใจ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติขั้นรุนแรง ทางครอบครัวสามารถเป็นผู้ยินยอมอนุญาตให้ทำการรักษาได้

นายโม่ เล่าว่า เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่ โดยมักจะทะเลาะกับพ่อแม่อยู่บ่อยๆ ตั้งแต่ยังอยู่ชั้นมัธยมต้น พ่อแม่จึงคิดว่า เขาป่วยทางจิต และพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในมณฑลซานตง ซึ่งแพทย์ได้จ่ายยามาให้ในปี 2017 นายโม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย เขาเรียนเก่งมาก ทั้งยังได้รับการชื่นชมจากอาจารย์ในความมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรก็ตาม คำชมและผลการเรียนที่ดีก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เพราะถ้าเขาทะเลาะกับพ่อแม่เมื่อไหร่ พ่อแม่ก็จะไม่พอใจ หาว่าเขาป่วยและบอกให้แพทย์เพิ่มยาให้เขา นอกจากนี้ เมื่อพ่อแม่เห็นเขาเล่นเกมมือถือ นอนดึก หรือมีความเห็นไม่ตรงกัน พวกเขาก็จะตัดสินก่อนเลยว่าเขามียิ่งไปกว่านั้น พอเขาเงียบใส่เพราะไม่อยากพูดด้วย พ่อแม่ก็จะหาว่าเขาซึมเศร้า แต่พอเขาแสดงความรู้สึกออกมา ก็บอกว่าเขาตื่นเต้นเกินไปนายโม่กล่าว พร้อมเสริมว่าสืบเนื่องจากการกินยามานานหลายปี ผลข้างเคียงของมันทำให้นายโม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและความสามารถในการจดจำก็แย่ลงในปี 2021 นายโม่ถูกพ่อแม่โน้มน้าวให้เข้าร่วมศูนย์สุขภาพจิตจือโป๋ ซึ่งพอไปถึงก็ไม่ได้มีการตรวจแต่อย่างใด แต่ทางพยาบาลกลับบอกว่า เขาจะต้องอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 3 เดือนนายโม่กล่าวภายหลังความจริงได้ถูกเปิดเผย หลังเขาพบเอกสารทางการแพทย์ ระบุเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของเขา ซึ่งพ่อแม่ของเขาเป็นผู้ให้รายละเอียด โดยมีการบิดเบือนให้เขาดูมีอาการหนักเกินความเป็นจริง และทำให้แพทย์ลงความเห็นว่า เขามีอาการป่วยขั้นรุนแรงพอได้ออกจากศูนย์สุขภาพจิต นายโม่ก็พยายามชักชวนพ่อแม่ให้ไปตรวจสุขภาพจิตโดยหวังว่า ถ้าพวกพวกเขาป่วยจิตเวชก็จะเสียสิทธิในการดูแลเขาที่มา : China family feud locks son and parents in struggle to send each other to mental hospital (SCMP)