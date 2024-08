ทำงานหนักจนร่างพัง! สาวจีนหนีไปพักกายพักใจที่บ้านพักคนชรา ใช้ชีวิตแบบคนเกษียณ (มีคลิป)

หยางเล่าว่า ค่าใช้จ่ายในการไปอยู่บ้านพักคนชรานั้นขึ้นอยู่กับขนาดของห้องพัก โดยมีราคาตั้งแต่ 1,300-2,200 หยวน (ประมาณ 6,500-11,000 บาท) ต่อเดือน ซึ่งจากรายงานค่าห้องพักของเธอนั้นอยู่ที่เดือนละ 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)





“ฉันอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆ แล้วชุมชนผู้สูงอายุเป็นอย่างไร”

หลังเรื่องราวของหยางถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายไวรัล นอกจากนี้ คลิปวิดีโอของเธอในโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีนก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้านหยางยอมรับว่า เธอไม่คาดคิดว่าจะมีคนสนใจเรื่องราวของเธอมากขนาดนี้ อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้คิดจะอยู่บ้านพักคนชราตลอดไป เพียงแต่อยู่ชั่วคราวเท่านั้น



เป็นเวลากว่า 11 ปีแล้วที่หยางต้องห่างจากครอบครัวเพื่อมาทำงานในปักกิ่ง ด้วยงานที่หนัก ทั้งใช้เวลานานและเร่งรีบ ก็ทำให้เธอพักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับความเครียดต่างๆ สุขภาพของเธอจึงทรุดโทรมลงเรื่อยๆ โดยปีที่แล้ว เธอถึงกับต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง 1 เดือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอหันกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเอง เนื่องจากพ่อแม่ของเธอได้จากไปแล้ว แม้หลังออกจากโรงพยาบาล บรรดาญาติๆ ของเธอจะชักชวนให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่เธอก็ขอปฏิเสธหยางกล่าวโดยเธอต้องการหาสถานที่สงบๆ ที่สามารถพักผ่อน ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างเต็มที่ มีอาหารให้กินและมีบริการทางการแพทย์ ซึ่งหลังจากพิจารณา เธอก็ตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชรา ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสวนผลไม้ และเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มหยางประทับใจการอยู่บ้านพักคนชราเป็นอย่างมาก เพราะมันคล้ายกับการเข้าพักในคอนโดมิเนียมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน เธอเลยอยู่มากว่า 3 เดือนแล้วในตอนแรกเธอคิดว่าบ้านพักคนชราจะให้ความรู้สึกเหมือนถูกจำกัดอิสรภาพ ค่อนข้างน่าเบื่อ ได้แต่นั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียง แต่สิ่งที่เธอได้สัมผัสกลับเปลี่ยนความคิดของเธอไปอย่างสิ้นเชิงผู้สูงอายุล้วนเป็นมิตร ทั้งยังกระตือรือร้นที่จะพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวในวัยเด็กของพวกเขาให้เธอฟัง เอเนอจี้ของพวกเขากลายเป็นกำลังใจให้เธอ และเป็นแรงบันดาลใจให้เธอบันทึกและถ่ายคลิปวิดีโอชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่า 100 ชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่นหยางกล่าวทั้งนี้ ตามรายงานของสื่อจีน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คนหนุ่มสาวจำนวนมากเลือกที่จะย้ายไปอยู่ในบ้านพักคนชราก่อนวัยเกษียณ เนื่องจากชีวิตที่เต็มไปด้วยการบีบคั้น การแข่งขันและแรงกดดันที่มา : Chinese woman hospitalised from overwork checks herself into old folks' home (Asiaone)