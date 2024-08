ชัดเลย! ชายจีนสุดช็อก หลังนั่งดูคลิปคดีฆาตกรรมเมื่อ 10 ปีก่อน แล้วพบว่าเป็นห้องของตัวเอง

กรี๊ดมันออกมา! ชายคนหนึ่งถึงกับอึ้ง หลังนั่งดูคลิปวิดีโอวิเคราะห์คดีฆาตกรรมอยู่ดีๆ ก็พบว่า สถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นห้องที่เขาเช่าอยู่ ณ ปัจจุบัน แถมข้าวของในห้องยังเหมือนเดิมเป๊ะ









โดยเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา บล็อกเกอร์บนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คดีฆาตกรรม ได้เล่าถึงคดีฆาตกรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนมี.ค. 2014 ที่เมืองจี๋หลิน มณฑลจี๋หลิน ซึ่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ มาจากรายการทางกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติจีน (CCTV)เรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้แสดงตัวเป็นเจ้าของห้องเช่ากับผู้มาเช่ารายใหม่ แทนเพื่อนของเธอ ก่อนที่จะหายตัวไป และถูกพบว่าเป็นศพอยู่ภายในห้อง โดยมีหมอนบังใบหน้าเอาไว้นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบหลักฐานสำคัญ เช่น เศษกระดาษที่พบอยู่ในชักโครก ซึ่งพอนำมาต่อกันก็พบว่าเป็นสัญญาเช่าห้อง และภาพจากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ระบุตัวผู้ต้องสงสัยว่า เป็นผู้เช่ารายใหม่ 2 คนที่นัดคุยกับหญิงคนนี้หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่กี่ชั่วโมง ชาวเน็ตที่ใช้ชื่อว่า Xingxinzhe ก็คอมเมนต์ว่าเขาอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวกับน้องชาย โดยที่ไม่ทราบถึงเรื่องราวดังกล่าวเลย เพราะเจ้าของห้องไม่ได้แจ้งXingxinzhe กล่าวจากนั้น เขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวห้องของเขาที่เฟอร์นิเจอร์และการจัดวางข้าวของ เช่น ตู้เย็น โซฟา บันไดเวียน ที่ยังคงเหมือนและเป็นชิ้นเดียวกันกับตอนเกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อ 10 ปีก่อน โดยเฉพาะหมอนที่ใช้ปิดบังใบหน้าผู้เสียชีวิต"10 ปีผ่านไป พวกเขาไม่เปลี่ยนอะไรเลย กระทั่งหมอนที่เอาไปบังผู้เสียชีวิต” "แม้แต่หมอนที่ใช้บังหน้าศพก็ยังไม่เอาไปทิ้ง และยังคงให้ผู้เช่าใช้ต่อไป ช่างเป็นเจ้าของห้องที่ขี้เหนียวมาก!" "ตู้เย็นยี่ห้ออะไร? 10 ปีผ่านไป ยังใช้ได้ดีอยู่เลย” "คุณสามารถปล่อยห้องแบบนี้ให้เช่าได้ แต่ต้องซื่อสัตย์...การเช่าบ้านที่มีประวัติฆาตกรรม โดยไม่เปิดเผยถือเป็นการฉ้อโกง” และ "ลองนึกภาพผู้ชายคนนี้ที่ทำงานหนักมาทั้งวัน กลับบ้านพักผ่อน เลื่อนดูโต่วอินและพบว่าสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมมันดูคุ้นๆ จากนั้นก็ตระหนักได้ว่ามีคนถูกฆ่าตายข้างๆ กับที่เขาหลับอยู่ทุกคืน...”ที่มา : China tenant shocked by grisly past of home after stumbling upon TV crime show (SCMP)