สยอง! ชายถูกควักลูกตา หลังตบแมลงวัน

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่สมอง แพทย์จึงจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนำดวงตาข้างซ้ายของเขาออก

โดย 1 ชั่วโมงหลังจากนั้น ตาซ้ายของเขาก็มีอาการตาแดง บวมและเจ็บจนต้องไปพบแพทย์ และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตาแดงแต่ถึงแม้จะกินยาตามที่แพทย์สั่ง อาการของเขาก็ยังไม่ดีขึ้น หนำซ้ำการมองเห็นกลับแย่ลงเรื่อยๆภายหลังแพทย์อธิบายว่า อาการของเขาเกิดจากการซึ่งยาไม่สามารถช่วยรักษาได้ โดยการติดเชื้อดังกล่าวจะส่งผลทำให้เกิดแผลลุกลามที่ดวงตาและบริเวณโดยรอบทั้งนี้ รายงานระบุว่า แมลงวันดังกล่าวเป็นด้านผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าหากพบเหตุการณ์เช่นนี้ให้สงบสติอารมณ์ของตนเอง ห้ามตบแมลงวัน ให้ปัดออก และทำความสะอาดบริเวณที่ถูกแมลงวันสัมผัสด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำเกลือ“นี่มันน่ากลัวมาก ฉันมักจะเห็นแมลงเล็กๆ เหล่านี้ในห้องน้ำของฉัน ฉันจะไม่ฆ่าพวกมันแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอีกต่อไป” และ “การทำให้ห้องน้ำและห้องครัวสะอาดอยู่เสมอนับเป็นวิธีที่ดีที่สุด”ที่มา : Fly-swatting man in China loses eye after killing pesky insect that landed on his face (SCMP)