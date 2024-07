แม่เลี้ยงน้ำตาแตก! ได้ยินคำพูดของลูกเลี้ยงวัย 12 ที่เป็นอัมพาตช่วงล่าง ก่อนเข้ารับการผ่าตัด (มีคลิป)

ย้อนกลับไปเมื่อฮั่นฮั่นอายุได้ 6 เดือน เขาได้รับการตรวจพบว่าเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไป โดยสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุทางการแพทย์ ซึ่งไม่เปิดเผยรายละเอียดฮั่นฮั่นพูดกับแม่เลี้ยงก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเมื่อแม่เลี้ยงแซ่หวังได้ยินดังนั้น ก็ตอบว่าภายหลังหวังได้เผยความรู้สึกผ่านคลิปวิดีโอบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ที่ใช้ชื่อบัญชีว่า "ฮั่นฮั่นหนุ่มหล่อตัวน้อย" ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คน ว่าคำพูดของฮั่นฮั่นทำให้เธอต่อมน้ำตาแตก และปล่อยโฮออกมาหวังกล่าว พร้อมเสริมว่าหวังแต่งงานกับพ่อของฮั่นฮั่นตั้งแต่เมื่อ 9 ปีก่อน ซึ่งเขามีลูกติด 2 คน คือ ฮั่นฮั่น และลูกสาวคนโต อย่างไรก็ตาม ฮั่นฮั่นนั้นรักและกตัญญูต่อหวังเป็นอย่างมาก เขามักจะบอกให้หวังกินอาหารของเขาก่อนหนึ่งคำ แล้วเขาถึงจะค่อยกินหวังกล่าวทั้งนี้ การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และฮั่นฮั่นก็กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังการผ่าตัด“ฉันน้ำตาไหลเมื่อเขาพูดว่า 'คุณแม่ของผม' เจ้าชายน้อย หายไวๆ นะ”ที่มา : Paralysed China boy tearfully tells stepmother to have new baby if he dies during surgery (SCMP)