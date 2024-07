ใจสลาย! รถ SUV ขวางรถพยาบาล ทำหนุ่มไต้หวันเสียชีวิตระหว่างทาง พลาดโอกาสที่จะใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับครอบครัว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนชี้แจงว่า การไม่หลบให้รถพยาบาลจะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน 3,600 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณเกือบ 4,000 บาท) และถูกเพิกถอนใบขับขี่





โดยวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยว่า ขณะที่รถพยาบาลกำลังพาน้องชายของแฟนหนุ่มซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายกลับบ้านนั้น กลับถูกรถเอสยูวีขับขวาง ไม่ยอมหลบให้ ทั้งๆ ที่เลนข้างๆ ก็ว่าง แถมรถพยาบาลได้เปิดสัญญาณฉุกเฉินเพื่อขอทางแล้วด้วยด้านรถพยาบาลซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้ เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง หากมีการเปลี่ยนเลนอาจส่งผลให้อาการแย่ลง จึงได้แต่ขับตามรถเอสยูวี ซึ่งท้ายที่สุดหนุ่มคนนี้ก็เสียชีวิตก่อนที่จะถึงบ้านต่อมา สมาชิกในครอบครัวที่ใจสลายต่างพากันแชร์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นภาพป้ายทะเบียนรถเอสยูวีคันดังกล่าว เพื่อตามหาตัวคนขับ โดยพวกเขาหวังว่าคนขับจะมาร่วมงานศพและมาขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น"คนขับคนนี้ทำให้ความพยายามในการประคับประคอง และรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้กลับไปถึงบ้านต้องล่าช้าออกไป การลงโทษด้วยการจ่ายค่าปรับดูจะไม่เพียงพอต่อการหยุดยั้งพฤติกรรมและชดเชยในสิ่งที่เกิดขึ้น" และ "ไม่ว่าอย่างไร การไม่ยอมหลีกทางให้รถพยาบาลก็ถือเป็นการไม่คำนึงถึงชีวิตคน"ที่มา : Dying Taiwan man denied last chance to see loved ones after SUV blocks ambulance (SCMP)