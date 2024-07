วัยรุ่นจีนนับร้อยแห่สมัครแสดงเป็น “คนป่า” รายได้หลายหมื่น ฟรีอาหารกลางวัน แถมสนุกสุดๆ! (มีคลิป)

“การได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาภายใต้หน้ากากของการแสดงเป็นคนป่า ได้วิ่ง ตะโกน โดยไม่ต้องสนใจใคร นี่อาจเป็นงานพาร์ตไทม์ที่สนุกที่สุด”

ทั้งนี้ จุดชมวิวหลายแห่งในประเทศจีนมักมีการจ้างนักแสดงให้มารับบทเป็นตัวละครต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเพณี หรือตำนานท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

คลิปวิดีโอซึ่งกลายเป็นไวรัลเผยภาพทัวทัวที่แปลงโฉมจากสาวน้อยหน้าใส กลายเป็นคนป่า ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ร่วมกับพนักงานคนอื่นๆ พร้อมแคปชันความจริงแล้วจุดชมวิวดังกล่าวมีการโพสต์ประกาศรับสมัครนักแสดงพาร์ตไทม์ที่จะมารับบทคนป่าตั้งแต่เดือน เม.ย. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งชายและหญิง ทำงานทุกวัน ตั้งแต่ 10.00-15.00 น. โดยจะได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 5,000 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท) และมีอาหารกลางวันให้รับประทานโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้จะต้องแต่งตัวให้ดูสกปรก มอมแมม ทาหน้าดำๆ ทำผมฟูๆ ทำท่าทางและส่งเสียงร้องแปลกๆ โหวกเหวกโวยวาย ให้สมกับการเป็นคนป่าที่จะคอยป่วน คอยแกล้งให้นักท่องเที่ยวหวาดกลัวความรู้สึกของนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้แสดงเป็นคนป่าด้านเจ้าหน้าที่เผยว่า เนื่องจากตอนแรกรับคนมาน้อยเกินไป จึงได้มีการรับเพิ่มในภายหลัง โดยปัจจุบันมีนักแสดงประมาณ 20 คน นักแสดงทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก่อน เพื่อที่จะได้เพิ่มประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่“ทำตัวป่าเถื่อนท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงาม กลายเป็นคนบ้าเมื่อได้พบกับนักท่องเที่ยว ดูน่าสนุกมากๆ” “หลายคนที่เป็นคนขี้กลัวแบบฉันจะต้องกลัวมากแน่ๆ โดยเฉพาะเด็กๆ” และ “นักแสดงควรอยู่ที่โซนใดโซนหนึ่งเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการพบกับพวกเขาจะได้เลือกที่จะไม่ต้องไปที่นั่น”ที่มา : Actors at China scenic spot pose as wild, primitive people to scare tourist (SCMP)