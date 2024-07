ไม่มีใครแก่เกินเรียน! แม่ชาวจีนวัย 53 คว้าปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (มีคลิป)

"ครอบครัว ป.โท"

เนื่องจากพ่อของสี่ว์จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า (South China University of Technology) ส่วนตัวสี่ว์นั้นก็เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (The Chinese University of Hong Kong)

สาวแซ่สี่ว์ วัย 23 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณแม่ กล่าวโดยเธอเล่าว่า คุณแม่คนเก่งของเธอได้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นในปี 2021 ซึ่งเป็นการเรียนในช่วงเย็น ที่ใช้เวลาวันละ 2 ชั่วโมงอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย แถมยังต้องจัดการเรื่องภายในบ้านอีก ทว่าแม่ของเธอกลับมีความสุขเป็นอย่างมากสาวแซ่สี่ว์ กล่าวด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัว ประกอบกับการบริหารจัดการเวลาชีวิตให้มี Work-Life Balance ที่ดี ก็ทำให้คุณแม่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ จนประสบความสำเร็จ คว้าใบปริญญามาครอบครอง และทำให้ครอบครัวนี้การเป็น"แม้แต่ในฐานะพ่อแม่ พวกคุณก็มีสิทธิที่จะไล่ตามความฝัน" และ "พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับลูก"