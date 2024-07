มัดรวม “ภารกิจบัวแก้วในจีน” : “มาริษ” นำทีมเยือนแดนมังกร กระชับร่วมมือเศรษฐกิจ-การค้า-ลงทุน ถกยุทธศาสตร์พัฒนาใน “วิถีทางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน”

2) “มาริษ” เป็นประธานร่วมในการประชุมกลไกหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย – จีน ร่วมกับ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน



4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีน



วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน ในห้วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ ไทย-จีน ที่แน่นแฟ้น ซึ่งจะครบรอบ ๕๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๘ รวมทั้งเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันในโอกาสดังกล่าวในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาขาภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE Thailand รวมถึงร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะโคมีชีวิต และส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต รวมทั้งพลังงานสะอาด และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยววันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วมในการประชุมกลไกหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย – จีน ครั้งที่ ๒ทั้งสองเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการส่งออกโคมีชีวิตไปจีน การส่งเสริมหุ้นส่วนการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ความเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดเมืองรอง และความร่วมมือด้านความมั่นคง ตลอดจนเตรียมการสำหรับการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - จีนนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือการกระชับความสัมพันธ์ในกรอบพหุภาคี เช่น กรอบอาเซียน และกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยได้เห็นพ้องถึงความสำคัญในการร่วมมือรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายซุน เว่ยตง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ณ กระทรวงการต่างประเทศจีน กรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน เพื่อประสานท่าทีของทั้งสองประเทศก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๗ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (57th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting and ASEAN Post-Ministerial Conference: AMM PMC) ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมถึงการประชุมระดับภูมิภาคและทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ อาทิ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๙ และการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับ นายหลิว เจี้ยนเชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ในห้วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือไทย – จีนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การค้าสินค้าเกษตร การเป็นหุ้นส่วนด้านการลงทุนในระยะยาว ความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในทุกระดับตั้งแต่ระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจ พรรคการเมือง และประชาชน พร้อมหารือแผนการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - จีน ตลอดทั้งปี ในปี ๒๕๖๘นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางรับมือกับความท้าทายในภูมิภาค อาทิ การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนย้ำความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายเก๋อ ไห่เจียว ประธานแบงค์ ออฟ ไชน่า (Bank of China) ในห้วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมโรด์โชว์ของไทยในจีนที่จะจัดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเป้าดึงดูดการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และยานยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบสำคัญ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง ไทย - จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปอนึ่ง Bank of China เป็นธนาคารที่ดำเนินการธุรกิจยาวนานที่สุดของจีน นับเป็นธนาคารจีนที่มีสถาบันการเงินมากที่สุดที่ต่างประเทศ ครอบคลุม ๖๔ ประเทศ/ดินแดน