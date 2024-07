หนุ่มจีนสุดเศร้า "น้องเน่า" ถูกขโมยที่สเปน แจ้งความแต่ตำรวจไม่สน สุดท้ายได้ "พลังโซเชียล" ช่วยเหลือ

เรียกว่าถ้าใครมีน้องเน่าคู่ใจก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของหนุ่มวัย 20 กว่าๆ คนนี้ได้เป็นอย่างดี หลังเขาพกตุ๊กตาสลอธตัวโปรดที่ชื่อ

"ขนมปัง"

ไปเที่ยวที่สเปนด้วยกัน แต่กลับถูกโจรขโมยไปจนต้องเสียน้ำตา ก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องราวอันแสนอบอุ่นใจ เมื่อชาวเน็ตต่างรวมพลังช่วยกันตามหา

หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น

โดยเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่หนุ่มคนนี้กำลังอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินในบาร์เซโลนา จู่ๆ ก็ถูกโจรลักขโมยน้องขนมปังไป เพราะคิดว่าเป็นกระเป๋าเงินจากเดิมที่วางแผนจะไปเที่ยวที่อื่น ก็ต้องเป็นอันยกเลิกและหันมาอยู่บาร์เซโลนาต่อ เพื่อตามหาตุ๊กตาสุดที่รัก เขาได้ทำใบปลิว พร้อมโพสต์ประกาศตามหา โดยจะมอบรางวัลให้ผู้ที่พบ จำนวน 5,000 ยูโร (ประมาณ 197,000 บาท)ต่อมา ชาวเน็ตได้เตือนเขาว่า เงินรางวัลที่ตั้งไว้นั้นสูงเกินไป ซึ่งอาจดึงดูดมิจฉาชีพได้ จึงลดลงมาเหลือ 500 ยูโร (ประมาณ 19,700 บาท)แต่คนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่สนใจ และมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวง แม้กระทั่งตำรวจก็ยังไม่ให้การช่วยเหลือ เพราะถือว่าตุ๊กตาดังกล่าวไม่มีความสำคัญมากพอหนุ่มคนนี้กล่าวทั้งน้ำตา พร้อมเสริมว่าโดยเดิมทีเขาวางแผนที่จะพาน้องขนมปังไปพบกับเพื่อนสลอธทั่วโลกอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะถูกขโมยตุ๊กตาแล้ว ภายหลังพาสปอร์ตของเขาก็ถูกขโมยเช่นกันโดยคุณป้าชาวจีนคนหนึ่งได้เสนอที่พักให้เขา นักเรียนชาวจีนต่างอาสาที่จะช่วยเขาแจกใบปลิวและซื้อชานมมาให้เขาด้วย นอกจากนี้ คนจีนที่จำเขาได้ก็ได้ให้กำลังใจและบอกให้เขาค้นหาน้องขนมปังต่อไปในที่สุดข่าวดีก็มาถึง หลังเย็นวันที่ 15 มิ.ย. เขาได้รับโทรศัพท์จากพนักงานทำความสะอาดของสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งเห็นใบปลิวภายในสถานี และพบตุ๊กตาที่ถูกทิ้งไว้ในซอกระหว่างเครื่องขายตั๋วกับกำแพงบ่ายวันรุ่งขึ้น เขาก็ไปรับน้องขนมปังกลับคืน ด้วยความซึ้งใจ เขาถึงกับสวมกอดพนักงานทำความสะอาดและร้องไห้ออกมาชายคนดังกล่าวกล่าวทั้งนี้ เขายืนกรานที่จะมอบเงินรางวัลจำนวน 500 ยูโร ให้พนักงานทำความสะอาด"ฉันสูญเสียสิ่งของที่ฉันรักไปมากมายในวัยเด็ก และพ่อแม่ของฉันก็ห้ามปรามไม่ให้ฉันพยายามตามหาพวกมันมากจนเกินไป ซึ่งทำให้ฉันเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น" และ “ฉันล่ะอิจฉาคนแบบคุณจริงๆ ที่สามารถทุ่มเทให้กับความรักและการดูแลบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเต็มที่ มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่ในการที่จะรักอะไรสักอย่าง”ที่มา : Lost and found comfort toy tale of distraught China tourist in Spain melts hearts online (SCMP)