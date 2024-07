คิดว่าหลับ! หนุ่มวัย 29 เสียชีวิตในร้านเน็ต ผ่านไปเกือบ 2 วันไม่มีใครรู้

ชายวัย 29 ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ภายในร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ในเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง หลังพนักงานคิดว่าเขาเผลอหลับ ซึ่งกว่าจะรู้เวลาก็ล่วงเลยไปกว่า 30 ชั่วโมงแล้ว









โดยชายคนดังกล่าวได้มาใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ เพื่อเล่นเกม เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา เขาเป็นลูกค้าประจำ เรียกว่ามาเล่นเกมทุกวัน และใช้เวลาประมาณครั้งละ 6 ชั่วโมงอย่างไรก็ตาม เวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 3 มิ.ย. พนักงานของร้านได้โทร.แจ้งตำรวจ หลังสังเกตเห็นว่าเขาฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะนานเกินไป ซึ่งพอเข้าไปปลุกก็พบว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง แถมตัวก็เย็นเฉียบเจ้าหน้าที่คาดว่า ชายคนดังกล่าวน่าจะเสียชีวิตกะทันหันในช่วงเช้าของวันที่ 2 มิ.ย. โดยมีคนพบเห็นเขาออกจากร้านไปกินข้าวเช้าในเวลา 06.00 น. อ้างอิงจากอาหารเช้าที่เหลืออยู่บนโต๊ะ คาดว่าเขาไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน จึงสันนิษฐานเวลาการเสียชีวิตว่าน่าจะเป็นในช่วงเช้าของวันดังกล่าวด้านนายเฉิน ซึ่งเป็นพี่เขยของชายคนนี้กล่าวว่า เวลาในการเสียชีวิตนั้นไม่แน่ชัด เนื่องจากทางครอบครัวไม่อนุญาตให้ทำการชันสูตรศพ นอกจากนี้ นายเฉินยังตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมก่อนหน้านี้พนักงานถึงไม่สังเกตเห็นว่าน้องของเขาเสียชีวิตนายเฉินกล่าวด้านเจ้านายของร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ เปิดเผยว่า พนักงาน 2 คนที่ทำงานอยู่ในขณะนั้นไม่ได้เอะใจที่ชายคนดังกล่าวหลับนานเกินไปเจ้าของร้านกล่าว พร้อมเสริมว่าทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนที่มา: ‘Thought he was sleeping’: man, 29, dies at China internet café but demise goes unnoticed for 30 hours (SCMP)