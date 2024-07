สาวอึ้ง! ไปนัดบอด เจอหนุ่มหารค่าอาหารแบบนับจำนวนชิ้นที่กินลงไป

โดยพวกเขาไปเดทกันที่ร้านหม้อไฟแห่งหนึ่ง ซึ่งพอกินอาหารเสร็จในเวลาประมาณ 23.00 น. เขาก็ชวนเธอให้ไปดื่มกันต่อ แต่เธอรู้สึกว่าดึกเกินไปเลยเลือกที่จะปฏิเสธอย่างไรก็ตาม พอถูกปฏิเสธ ท่าทีของชายหนุ่มก็เปลี่ยนไปทันที เขาพูดขึ้นมาว่าเมื่อได้ยินดังนั้น เธอก็เสนอที่จะจ่ายคนละครึ่ง และเรียกพนักงานให้คิดเงิน เมื่อพนักงานนำบิลมาให้ พวกเขาก็แบ่งกันว่าฝ่ายไหนควรจ่ายอะไร โดยค่าอาหารทั้งหมดอยู่ที่ 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท)เธอกล่าวยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่ค่าเครื่องดื่มก็มีส่วนที่ต่างกันถึง 3 หยวน (ประมาณ 15 บาท) สรุปแล้วเธอต้องจ่ายเงินมากกว่าเขาถึง 48.6 หยวน (ประมาณ 243 บาท)แต่ที่แย่ไปกว่านั้น คือ หลังจากการนัดบอด เธอได้รับโทรศัพท์จากแม่ ซึ่งบอกว่าฝ่ายชายวิพากษ์วิจารณ์เธอว่า “เป็นคนสิ้นเปลืองและเป็นพวกวัตถุนิยม”หญิงคนนี้ตั้งคำถาม พร้อมเสริมว่า เธอเป็นพนักงานบริษัทอินเทอร์เน็ต ด้วยความที่อายุมากขึ้นและโสดสนิท จึงถูกครอบครัวกดดัน รบเร้าให้รีบหาคู่ครองและแต่งงาน เธอเลยจำใจตอบตกลงมานัดบอดในครั้งนี้เธอกล่าว“คุณควรโทร.หาแม่สื่อ เพื่อให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบค่าอาหารในระหว่างการแยกจ่าย” “คุณควรบอกเขาให้เอาคลิปกล้องวงจรปิดของร้านมาเช็กดูว่าใครกินอะไรไปเท่าไหร่ แล้วค่อยคำนวณให้ชัดเจน” และ “ถ้าเป็นฉัน ฉันจะบอกว่าช่างมันเถอะ ฉันจะจ่ายเอง ถือซะว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต”ที่มา : China woman stunned when date wants bill split down to number of slices of meat she had, netizens weigh in (SCMP)