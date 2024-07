น้ำท่วมก็ไม่หวั่น! บ่าวสาวขึ้นรถลงเรือ ฝ่าน้ำท่วมไปแต่งงาน (มีคลิป)

แม้จะทุลักทุเลไปบ้าง แต่เจ้าสาวก็บอกว่า นี่เป็นประสบการณ์ที่เธอไม่มีวันลืม!

โดยพวกเขาวางแผนที่จะจัดพิธีแต่งงานที่บ้านเกิด ในเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ในช่วงเช้าของวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้น เมื่อมีฝนตกหนักที่สุดในรอบ 26 ปี จนน้ำท่วมสูงถึงระดับอกในวันแต่งงาน เจ้าสาวซึ่งไปแต่งหน้าที่เขตอื่น ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ให้พากลับมาส่ง โดยระยะทาง 20 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการขับรถดับเพลิงเพียง 20 นาทีเท่านั้นจากนั้นเจ้าบ่าวก็ได้ไปขอยืมเรือที่เพื่อนของเขาสร้างขึ้นเอง มาให้เจ้าสาวนั่ง โดยเขาและพ่อภรรยาช่วยกันเข็นเรือไปตามถนนที่มีน้ำขังกว่า 2 กิโลเมตร“นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเจ้าสาวนั่งเรือไปแต่งงาน” “ฉันรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของพวกเขา” “ยานพาหนะที่ใช้ในการแต่งงานของเธอ ดูเท่กว่ารถหรูเสียอีก” และ "นี่เป็นการลงเรือลำเดียวกันอย่างแท้จริง"ที่มา: Unstoppable: China couple forge ahead with wedding despite floods, use boat, fire engine (SCMP)