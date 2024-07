โชคดีนะที่ไม่ระเบิด! หญิงชราวัย 90 ใช้ค้อนมา 20 ปี เพิ่งรู้ว่าเป็นระเบิดมือ (มีคลิป)

ที่น่าตกใจ คือ ชนวนระเบิดบางส่วนได้ถูกปลดออกมาแล้ว

ย้อนกลับไป 20 ปีก่อน เธอได้พบวัตถุดังกล่าวในฟาร์มของเธอ ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูคล้ายกับค้อน เธอจึงนำมันกลับมาใช้งานหญิงชรากล่าวอย่างไรก็ตาม ความจริงก็ถูกเปิดเผย หลังวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา คนงานได้พบกับวัตถุดังกล่าวขณะที่กำลังรื้อถอนบ้านหลังเก่าของหญิงชรา และจำได้ว่าเป็นระเบิดมือ เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบสถานีตำรวจในพื้นที่รีบประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ซึ่งได้มีการส่งเจ้าหน้าที่และหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD มาถึงบ้านคลิปวิดีโอเผยภาพระเบิดมือที่ด้ามจับมีความมันวาวจากการใช้งานมานานหลายปี ในขณะที่ส่วนหัวมีรอยบุบ เป็นหลุมขนาดใหญ่ตำรวจได้ยึดวัตถุดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปทำลาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และเตือนว่า หากพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดมือให้รีบแจ้งโดยทันที"โชคดีมากๆ" "เจ้าหน้าที่ยังกลัวเลย แต่หญิงชรากลับไม่กลัว แถมใช้มาตั้ง 20 ปี" "โหดมาก" "ดวงดีจริงๆ" "แม้แต่ระเบิดมือก็เลือกที่จะไม่ระเบิดใส่ผู้สูงอายุที่มีจิตใจดี" "ด้ามจับนั้นเรียบเนียนและเงา ระเบิดอาจจะคิดว่า ได้โปรดเถอะเจ้าหน้าที่ รีบมาพาฉันไปเร็วๆ ระหว่างอยู่ที่นี่ฉันถูกใช้งานมากเกินไปแล้ว" และ "ตำรวจยังดูตะลึง! หญิงชราคนนี้โชคดีจริงๆ"ที่มา: China police seize hand grenade elderly woman used as hammer for 20 years (SCMP)