นศ.จีนแชร์ประสบการณ์นั่งรถบัสจากเซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวสิงคโปร์ ใช้เวลา 29 วัน หมดงบไม่ถึง 2 หมื่นบาท! (มีคลิป)

เจียงเซี่ยออกเดินทางในวันที่ 5 เม.ย. และไปถึงสิงคโปร์ในวันที่ 27 พ.ค. ตลอดการเดินทางกว่า 29 วัน เขาเลือกที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยเริ่มจากการนั่งรถบัส รถไฟใต้ดิน และรถไฟเพื่อไปยังคุนหมิง ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) จากนั้นก็เดินทางต่อด้วยรถไฟ ผ่านลาว ไทย และมาเลเซีย ก่อนที่จะมาถึงสิงคโปร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 3,000 หยวน (ประมาณ 15,000 บาท) เท่านั้นส่วนขากลับ เขาเลือกที่จะนั่งเครื่องบินไปลงที่อินโดนีเซีย จากนั้นก็เดินทางต่อด้วยรถบัสและรถไฟไปยังติมอร์ตะวันออกและเซบู ในฟิลิปปินส์ ก่อนที่จะกลับไปยังเซี่ยงไฮ้เจียงเซี่ยบอกว่า ตลอดทริปเขาได้พบกับคนท้องถิ่นที่ใจดีมากมาย ซึ่งตอกย้ำความเชื่อของเขาว่าการเดินทางด้วยขนส่งทางบกนั้นเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆ และมิตรภาพดีๆ ระหว่างทางความจริงแล้วก่อนหน้านี้ เขาเคยนั่งรถบัสไปเที่ยวเมืองต่างๆ ในประเทศจีนมาก่อน ซึ่งหลังจากที่สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยมีการเปิดให้ชาวจีนเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เจียงเซี่ยก็ตัดสินใจแพลนทริปนี้“ฉันล่ะอิจฉาคนที่มีเวลาจริงๆ เงินน่ะไม่เท่าไหร่ แต่มีเวลาไปเที่ยวกว่า 20 วันนั้นหาได้ยากมาก” และ “ทำไมคนมาวิจารณ์เขาเยอะจัง? ฉันว่าเจ๋งดีนะ มันเยี่ยมมากที่ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าแม้แต่จะคิด หากคุณมีเวลาและมีเงินก็ไปเถอะ ทิวทัศน์ระหว่างทาง วัฒนธรรม ความแตกต่างและประสบการณ์ทั้งหมดล้วนเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืม”ที่มา: Thrifty China student goes from Shanghai to Singapore by bus in 29 days for only US$400 (SCMP)