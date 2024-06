สลด! สาวจีนวัย 19 ปี โดดน้ำจบชีวิต หลังถูกบังคับหมั้น ด้านฝ่ายชายไม่แคร์ ทวงสินสอดคืน

ในพิธีหมั้น ครอบครัวฝ่ายชายได้มอบสินสอดทองหมั้น เป็นเงินจำนวน 270,000 หยวน (ประมาณ 1.35 ล้านบาท) ให้กับครอบครัวของถงถง ขณะที่แม่สื่อได้รับเงิน 4,800 หยวน (ประมาณ 24,000 บาท)

ถงถงซึ่งเป็นลูกสาวคนโต เติบโตมาด้วยความยากลำบาก ด้วยความที่แม่ของเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และมีลูกถึง 6 คน ทำให้ถงถงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน หันมาทำงานหาเงิน เพื่อจุนเจือครอบครัวโดยปัจจุบันถงถงและแม่ได้เปิดร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ แห่งหนึ่งที่บ้านเกิด ทว่าเนื่องจากฐานะยากจน แม่ของถงถงจึงเชื่อว่า หากลูกสาวของเธอได้แต่งงานกับชายคนนี้ซึ่งบ้านมีฐานะ ก็จะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตาม ถงถงซึ่งไม่เห็นด้วยกับการหมั้นมาตั้งแต่แรก ทั้งยังไม่ชอบนิสัยใจคอของฝ่ายชาย ที่ทั้งหยาบคายและเอาแต่ใจ ก็พยายามที่จะยุติการหมั้น แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ หลังถูกรบเร้าและถูกแม่สื่อเกลี้ยกล่อมว่า การจะหาสามีที่ร่ำรวยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย รวมทั้งทางบ้านฝ่ายชายก็รับไม่ได้ หากจะมีการยุติการหมั้นหมาย เพราะพวกเขาได้แจ้งญาติ เพื่อนๆ และคนรู้จักไปหมดแล้ว และที่สำคัญ คือ แม่ของเธอต้องการเงินแม่ของถงถงปฏิเสธที่จะคืนเงินให้ครบตามจำนวน เธออ้างว่า ฝ่ายชายโกหกเรื่องอายุ บอกว่าตัวเองแก่กว่าถงถง 4 ปี แต่จริงๆ แล้ว อายุมากกว่าถงถงถึง 8 ปี จึงคืนเงินกลับไปให้เพียง 180,000 หยวน (ประมาณ 900,000 บาท)เมื่อได้รับเงินไม่ครบ ครอบครัวของฝ่ายชายก็นำรถไปจอดขวางหน้าร้านขายเสื้อผ้าของเธอ พร้อมเปิดลำโพงป่าวประกาศเรื่องราวไปทั่ว เพื่อทวงเงินคืน นอกจากนี้ พวกเขายังขอความช่วยเหลือจากสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นอีกด้วยทั้งนี้ ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากัน โดยแม่และแม่สื่อได้กล่าวหาว่า ฝ่ายชายเป็นสาเหตุที่ทำให้ถงถงฆ่าตัวตาย ขณะที่ฝ่ายชายก็โทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะแม่ของถงถงและแม่สื่อ“นี่เป็นเรื่องราวสยองขวัญ เด็กสาวคนนี้เป็นลูกสาวที่กำลังจะกลายเป็นภรรยา และจะมีฐานะทางการเงินที่ดี แต่กลับไม่เคยได้เป็นตัวของตัวเอง”อนึ่ง การถูกบังคับให้หมั้นหมายและแต่งงานมักพบได้บ่อยในจีน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบทที่ยากจนที่มา: China teen kills herself after forced engagement, uncaring fiancé wants bride price refund (SCMP)