New China Insights: POP MART ‘แบรนด์สินค้ากระแสจีน’ ทำไมถึงประสบความสำเร็จในต่างประเทศ

ในแง่ของการเปิดตลาดใหม่ป๊อปมาร์ท ให้ความสำคัญกับสองคำสำคัญ (keyword) "มีศักยภาพสูงและเติบโตสูง" นายเหวิน เต๋ออี๋ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "การปรับความคิดให้เข้ากับท้องถิ่นและการดำเนินการตามกระแสท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ กลยุทธ์การขยายตลาดของป๊อปมาร์ทเป็นผลมาจากข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลการขายภายใน

ก่อนอื่นขอเกริ่นถึงประวัติของ ป๊อป มาร์ท โดยย่อ ป๊อป มาร์ท เป็นแบรนด์สินค้าวัฒนธรรมและบันเทิงของจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ผู้ก่อตั้งคือ หวัง หนิง ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีของการพัฒนาสินค้า ป๊อป มาร์ท ชูสโลแกน “To light up passion and bring joy” สินค้าของป๊อปมาร์ทคือสินค้าที่สร้างจากไอเดียทรัพย์สินทางปัญญา (IP-Intellectual Property) ที่มีศักยภาพ โดยทางป๊อปมาร์ทเองเสมือนเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นนำไอเดียการออกแบบตัวการ์ตูนของเหล่าศิลปินที่มีศักยภาพ มาสร้างเป็นสินค้าที่จับต้องได้ และสุดท้ายสร้างกระแสและทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ควักสตางค์ซื้อการดำเนินงานของป๊อปมาร์ทมุ่งเน้นไปที่สี่ด้านหลักคือ การบ่มเพาะและการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา, ผลิตภัณฑ์ของเล่นและค้าปลีก, สวนสนุกและประสบการณ์, สันทนาการทางดิจิทัล ปัจจุบันป๊อปมาร์ทได้สร้างแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันสมัย หลังจากก่อร่างสร้างตัวในจีนนาน 10 ปี ด้วยความนิยมอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคจีน ทำให้ป๊อปมาร์ทได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงสำเร็จเมื่อปี 2020อีกสิ่งที่ป๊อปมาร์ททำได้ดีคือ การเข้าถึงและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับของตัวการ์ตูนซีรีส์ต่างๆ ในเชิงลึกได้ ทำให้สินค้าของป๊อปมาร์ทในกลุ่มแฟนคลับมองว่าตุ๊กตาป๊อปมาร์ทเป็นสินค้าที่มีคุณค่า คู่ควรแก่การสะสม ในเดือนก.ย. 2023 Popmart City Park ได้เปิดตัวที่สวนสาธารณะเฉาหยาง ณ กรุงปักกิ่ง กลายเป็นสวนสนุกเมืองตุ๊กตาป๊อปมาร์ทแห่งแรกและได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจากนี้ป๊อปมาร์ทยังออกใบอนุญาตให้ใช้ IP (Intellectual Property) หรือสร้างความร่วมมือกันกับสินค้าแบรนด์อื่นๆที่มีชื่อเสียงด้วย ทั้งยังจัดนิทรรศการของเล่นยอดนิยมและนิทรรศการสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาในหลายประเทศและภูมิภาค และยังแตกไลน์ธุรกิจเกมมือถือและแอนิเมชั่นของตนเองด้วยกล่าวถึงแผนการบุกตลาดต่างประเทศของป๊อปมาร์ท ซึ่งจีนมองว่าเป็นป๊อปมาร์ทมีการขยายตัวในต่างประเทศอย่างรวดเร็วและไปได้ดี (ดูได้จากในเมืองไทยกระแสป๊อปมาร์ทถูกจุดติดอย่างรวดเร็ว ยิ่งตุ๊กตารุ่นลาบูบู้ฮิตฮอตขึ้นมาจนติดกระแสผู้คนแย่งหาซื้อ) ร้านค้าในต่างประเทศของป๊อปมาร์ท ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนหรือไม่ก็เป็นตัวแทนแฟรนไชส์ ป๊อปมาร์ทเริ่มสำรวจช่องทางในการออกไปตลาดต่างประเทศตั้งแต่ต้นปี 2018 หลังจากนั้นป๊อปมาร์ทได้เปิดร้านออฟไลน์ในต่างประเทศแห่งแรกที่เกาหลีใต้ในเดือนก.ย. 2020 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้เปิดร้านออฟไลน์ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ณ ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของป๊อปมาร์ทในต่างประเทศยังอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะความนิยมในตลาดต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของป๊อปมาร์ทในต่างประเทศส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ในการประชุมด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางจีนซึ่งจัดขึ้นในเดือนธ.ค. 2023 "สินค้ากระแสนิยม" ในประเทศจีนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดกระแสการบริโภคใหม่ โดยเฉพาะสินค้ากระแสนิยมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความบันเทิง"อุตสาหกรรมสินค้ากระแสนิยม" ในประเทศจีน มีแนวโน้มการเติบโตที่สดใส จากรายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้ากระแสนิยมในปี 2023 แสดงให้เห็นว่าขนาดตลาดของทั่วโลกของ อยู่ที่ประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 และสูงถึง 4.48 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 สำหรับในจีนเนื่องจากของเล่นสินค้ากระแสนิยมยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีของอุตสาหกรรมคาดว่าจะสูงถึง 24% ตั้งแต่ปี 2022-2026 และยอดค้าปลีกจะสูงถึง 1.1 ล้านล้านหยวนในปี 2026 ดังนั้นความนิยมการบริโภคสินค้ากระแสนิยมในจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากศักยภาพการใช้จ่ายของประชากรที่เพิ่มขึ้นและคนเจน Z ก็เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในกลุ่มสินค้ากระแสนิยมกลยุทธ์การขยายธุรกิจของป๊อปมาร์ทในตลาดต่างประเทศคืออะไร? มีบทสัมภาษณ์พิเศษกับนาย เหวินเต๋ออี้ ประธานธุรกิจระหว่างประเทศของป๊อปมาร์ทได้กล่าวไว้ว่า “การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ป๊อปมาร์ทในต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ก้าวสู่การเป็นสากล ตั้งแต่ปี 2018 หลังตัดสินใจออกไปตลาดต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์เชิงลึกและกิจกรรมการตลาดที่หลากหลาย ทำให้ป๊อปมาร์ทเป็นที่รู้จักในระดับโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการเข้าร่วมและจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมจีนกระแสใหม่ไปทั่วโลก การใช้การวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและสภาวะตลาดในแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง การใช้การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาด ให้ความสำคัญกับการผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรมของประสบการณ์ของผู้บริโภคมากขึ้นเมื่อเปิดตลาดใหม่ เพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการบริการด้วย”ปัจจุบันรายได้ของป๊อปมาร์ทจากตลาดต่างประเทศแต่ละปีมีมากกว่า 1,000 ล้านหยวน เริ่มตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี 2022 กลยุทธ์ในต่างประเทศของป๊อปมาร์ทกำลังจะเปลี่ยนจากโหมด To B (To business) เป็นโหมด DTC (Direct To Customer) ซึ่งหมายถึงการดำเนินการขายให้ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคในประเทศต่างๆได้มากขึ้นและทำกิจกรรมการตลาดเชิงลึกได้มากขึ้นในแง่ของสภาพแวดล้อมภายนอก เราจะพิจารณาถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของตลาดเป้าหมาย ภาษาวัฒนธรรม พฤติกรรมการบริโภค กฎหมายและข้อบังคับ นโยบายทางธุรกิจ ขนาดและแนวการแข่งขันของตลาดของเล่น ในเวลาเดียวกันต้องรับฟังเสียงของลูกค้าบนโซเชียลมีเดียในต่างประเทศ อย่างเช่นหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือช่องทางการขายใหม่ เรามักจะเห็นว่าผู้บริโภคจำนวนมากต้องการให้มีร้านป๊อปมาร์ทในเมืองของตนเอง ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณของตลาดที่สำคัญในการพิจารณาว่าร้านต่อไปของป๊อปมาร์ทจะไปตั้งอยู่ที่ใด”ร้านแรกในต่างประเทศป๊อปมาร์ทได้เลือกเกาหลีใต้ซึ่งมี "ยีนส์" ด้านสินค้าทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ด้วยแรงผลักดันที่ดีจากเกาหลีใต้และสิงคโปร์ประเทศแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ป๊อปมาร์ทเลือกเข้าไป จึงทำให้อิทธิพลของแบรนด์ฯแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว และดึงดูดพันธมิตรจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนปัจจุบันต้องนับว่าป๊อปมาร์ทในอาเซียนมีการเติบโตเร็วที่สุดจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมความชอบที่คล้ายกัน การเตรียมตัวที่ดี มีการดำเนินวิจัยเชิงลึกถึงพฤติกรรมการบริโภค และภูมิหลังทางสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น หลีกเลี่ยงสัญลักษณ์และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ป๊อปมาร์ทยังเลือกที่จะร่วมมือกับศิลปินและนักออกแบบในท้องถิ่นด้วยเพื่อการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ เช่น ร่วมมือกับศิลปินท้องถิ่นในเวียดนามเพื่อออกแบบชิ้นงานที่ทันสมัยที่รวมเอาเทคนิคการเย็บปักแบบสไตล์เวียดนาม สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นอายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆสำหรับศิลปินท้องถิ่นอีกด้วยกล่าวโดยสรุปคือ ป๊อปมาร์ทภายใต้การบริหารงานของคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ทางการตลาดที่เฉียบขาด การก้าวออกไปในต่างประเทศของป๊อปมาร์ทมีการเตรียมตัวและวางกลยุทธ์ได้ดีในระดับหนึ่ง ที่สำคัญคือ ป๊อปมาร์ทคือตัวแทนสินค้าวัฒนธรรมกระแสของจีน เป็นหนึ่งซอฟต์ พาวเวอร์ ที่กำลังจะค่อยๆตีตลาดทั่วโลก และ ณ ปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในไทย