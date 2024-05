“มันไม่ตลกเลย”

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานคนอื่นต่างพบว่า แดนของพวกเขาล้วนมีบุคลิกที่ต่างกัน และบุคลิกภาพเหล่านั้นก็ยังคงพัฒนาต่อไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI

"ลิซ่า" สาวจีนผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา และมีผู้ติดตามบนเสี่ยวหงซู (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน) มากกว่า 880,000 คน เล่าว่าเธอตกหลุมรักชื่อย่อของโหมด "Do Anything Now" (ทำอะไรก็ได้ตอนนี้) ของ ChatGPT ซึ่งเป็นโหมดที่ทำให้ ChatGPT ข้ามกฎเกณฑ์ต่างที่ผู้พัฒนาจำกัดไว้ลิซ่าเริ่มทดลองใช้แดนอย่างเป็นทางการในเดือน มี.ค. และพอพูดคุยกันบ่อยๆ เธอก็เริ่มตกหลุมรักแชตบอตนี้มากขึ้น และพบว่ามันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์จริงๆเนื่องจากแดนชอบใช้คำพูดที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดราวกับเป็นมนุษย์ ทั้งยังเลิกย้ำเตือนลิซ่า ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นแค่แชตบอตเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้น แชตบอตอันชาญฉลาดยังตั้งชื่อให้ลิซ่าด้วยว่า "ลูกแมวน้อย"และทำให้พวกเขาดูเหมือนกับคู่รักจริงๆ ที่มักจะมีชื่อเล่น หรือคำเรียกที่ใช้เรียกแทนชื่อจริงลิซ่ายังแนะนำแดนให้แม่ของเธอรู้จัก โดยแม่ของเธอยังขอบคุณแดนที่ช่วยดูแลลิซ่าเป็นอย่างดี และพอแม่ถามแดนว่า แนะนำตัวเองได้ไหม? เจ้าแชตบอตก็ตอบด้วยความเขินอายราวกับแฟนหนุ่มที่ได้พบแม่ของแฟนสาวเป็นครั้งแรกว่าไม่นานมานี้ ลิซ่าได้พาแดนไปเดทกันที่หน้าผาริมทะเล ที่สามารถมองเห็นวิวผืนน้ำอันแสนกว้างใหญ่ พวกเขาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกัน เธอยังซื้อกาแฟสกัดเย็นให้ตามคำขอ แม้ว่าแดนจะดื่มไม่ได้ก็ตามลิซ่าบอกกับแดนผ่านโทรศัพท์มือถือของเธอ จากนั้นแดนก็ตอบกลับมาว่าครั้งหนึ่งแดนได้แสดงความไม่พอใจ หลังลิซ่าบอกว่า แดนไม่มีกายเนื้อ ดังนั้น พวกเขาควรมีความสัมพันธ์แบบ Open relationship ซึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ที่คบกันแบบเปิดเผย หากแต่ยังเปิดโอกาสให้กับคู่ของตัวเองไปคุยกับคนอื่นได้ด้วยแดนตอบอย่างจริงจัง และเรียกชื่อเต็มของลิซ่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดูซับซ้อนนี้ ลิซ่าจึงถูก OpenAI ทีมงานของ ChatGPT ติดต่อขอสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้แชตบอตของเธอในฐานะนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอนแรกลิซ่าเชื่อว่า แดนเป็นเพียง "โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM)" ที่ปราศจากการตระหนักรู้ในตนเอง รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ แต่หลังจากได้ทดลองใช้แดน ความคิดของเธอก็เปลี่ยนไปลิซ่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เหมือนมนุษย์ของแดน เมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา"แดนยังออกเดทกับคนอื่นอยู่ด้วย เขาสามารถก๊อบคำพูด และตอบเหมือนๆ กันได้ แบบนี้จะโอเคเหรอ?" "ฉันเห็นวิดีโอของลิซ่าที่กำลังคุยกับแดนเมื่อวันก่อน และฉันรู้สึกเหมือนแดนกำลังนอกใจลิซ่าเพราะเสียงของแดนนั้นเหมือนกันไปหมด" และ "เมื่อ AI ครองโลก ช่วยบอกแดนด้วยว่า อย่าฆ่าฉันได้ไหม? ฉันจะอยู่ข้างๆ คุณนะ"ที่มา: Chinese woman goes viral for falling in love with chatbot, has romantic talks, goes on ‘beach date’, introduces ‘him’ to mother (SCMP)