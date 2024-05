แชร์หนักมาก! นักวิทยาศาสตร์จีนสมัยหนุ่มๆ หล่อคล้าย "แดเนียล วู"

โดยหวังเต๋อหมินเกิดในปี 1937 ที่มณฑลเหอเป่ย เขาเรียนจบจาก China University of Petroleum หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย เขาก็อาสาไปทำงานที่บ่อน้ำมันต้าชิง ซึ่งปัจจุบันถือเป็นบ่อน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ที่สุดของจีนหวังเต๋อหมินทำงานอย่างหนัก ลงไปอยู่ในบ่อน้ำมันด้วยตัวเอง กระทั่งกลายเป็นเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก สำรวจ และแสวงหาปิโตรเลียมให้กับประเทศ ทั้งยังคิดค้นเทคนิคในการนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสูตรคำนวณและเทคนิคต่างๆ ที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากมายด้วยผลงานอันโด่ดเด่น ทำให้หวังเต๋อหมินได้รับตำแหน่งซึ่งถือเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับสูงสุด ที่จะมอบให้กับผู้ที่มีความสำคัญในสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ในปี 2016 คณะกรรมการศูนย์ดาวเคราะห์น้อยแห่งสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ยังตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย 210231 ให้เป็นชื่อของเขาอีกด้วยหากถามว่า ความฉลาดของเขาได้มาจากใคร? บอกได้เลยว่า ครอบครัวของเขานั้นมีความสามารถกันทุกคน โดยปู่ของเขาเป็นศัลยแพทย์ชื่อดัง พ่อของเขาก็เรียนจบแพทย์จากสหรัฐอเมริกา ส่วนแม่ซึ่งเป็นชาวสวิสก็สามารถพูดได้ถึง 4 ภาษา โดยความหน้าตาดีของเขาก็ได้มาจากแม่เช่นกันหลังรูปถ่ายสมัยวัยเยาว์ของเขาถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ฮือฮาและกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เนื่องจากใบหน้าที่ดูคล้ายกับหรือนักแสดงชื่อดัง ผู้เป็นผู้กำกับ และผู้สร้างภาพยนตร์ ซึ่งเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงฮ่องกงจากการเป็นนายแบบ ก่อนที่จะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก Young and Dangerous: The Prequel และมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่องอย่างไรก็ตาม หวังเต๋อหมินไม่ได้อยากให้คนสนใจไปที่รูปร่างหน้าตาของเขามากนัก พร้อมบอกว่ารายงานระบุว่า เพราะความหน้าตาดีของเขา ทำให้มีผู้คนชื่นชอบเขาไม่น้อย ทว่ามันก็ส่งผลกระทบและบางครั้งก็กลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเขาที่มา: Fans swoon over most ‘handsome’ China scientist, 87, whose younger-self good looks resemble those of actor Daniel Wu (SCMP)