พลังแห่งรัก! เซลล์หนุ่มประหยัดค่าที่พัก &'นอนในรถ&' เก็บเงินไว้ไปหาแฟนสาวที่อยู่ห่างไกล ทุกสัปดาห์

โดยนายหวงทำงานเป็นเซลล์อยู่ในกรุงปักกิ่ง ส่วนแฟนสาวของเขานั้นอยู่ที่ไท่หยวน มณฑลซานซี ทุกวันศุกร์หลังจากเลิกงาน นายหวงจะนั่งรถไฟไปหาแฟนสาวของเขาที่อยู่ห่างกันกว่า 500 กิโลเมตร พอถึงเวลาตี 3 ของเช้าวันจันทร์ นายหวงก็จะบอกลาแฟนสาวที่กำลังหลับอยู่ รีบบึ่งไปขึ้นรถไฟกลับกรุงปักกิ่ง เพื่อที่จะไปให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลา 09.30 น.เป็นเวลากว่า 12 ปีแล้วที่นายหวงเข้ามาทำงานในปักกิ่ง ความจริงแล้ว ก่อนหน้านี้เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถบชานเมืองของปักกิ่ง และจ่ายค่าเช่าเดือนละ 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท) กระทั่งเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของปีที่แล้ว ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 140 ปี ก็ทำให้ข้าวของและที่พักของเขา มลายหายไปกับสายน้ำจนหมดสิ้นนายหวงพยายามหาที่พักใหม่ แต่ที่พักที่ใกล้กับที่ทำงาน ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองก็ราคาสูงเกินเอื้อม ขนาดที่พักที่มีราคาถูกก็ยังมีค่าเช่าประมาณ 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)ต่อเดือนนอกจากนี้ หากจะอาศัยอยู่ในแถบชานเมือง ก็จะต้องใช้เวลาเดินทางเกือบ 4 ชั่วโมง เรียกว่า ถ้าอยากไปทำงานให้ทันก็ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตี 4 เลยทีเดียวเขาค้นหาสถานที่ที่สามารถจอดรถทิ้งไว้ข้ามคืนได้โดยไม่ถูกปรับ และไปอาบน้ำในห้องน้ำสาธารณะ หรือไม่ก็สนามกีฬา วิธีนี้นอกจากจะทำให้เขาประหยัดเงินค่าที่พักแล้ว ยังใช้เวลาขับรถไปทำงานเพียงแค่ 20 นาทีเท่านั้นถึงตอนแรกแฟนสาวของเขาจะไม่เห็นด้วย แต่ท้ายที่สุดเธอก็ยอมรับในการตัดสินใจของเขานายหวงกล่าวแม้การนอนในรถจะไม่สะดวกสบาย แต่พอคิดว่าจะได้เจอแฟนสาวในช่วงสุดสัปดาห์และได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ก็เป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้เขา อดทน ฝ่าฝันต่อความยากลำบากต่างๆ ในเมืองหลวงที่มา: China salesman lost all in floods sleeps in car to save money for weekly trips to see girlfriend who lives 500km away (SCMP)