จากใจลูกถึงพ่อ! ลูกชายขอร้องให้พ่อช่วยเป็น &'สามี&' ที่ดีขึ้น หลังทะเลาะกับแม่บ่อย

เป็นเวลากว่า 20 วัน ที่พ่อของเขาเลือกที่จะออกจากบ้านไป หลังทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรง โดยหวังหนานฮ่าวซึ่งยังอยู่ชั้นมัธยมต้น เล่าว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา พ่อแม่ของเขาทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้จิตใจของเขาบอบช้ำ เขาจึงเริ่มอ่านหนังสือจิตวิทยา เพื่อที่จะเยียวยาหัวใจของตัวเองจากการอ่านหนังสือทำให้เขาได้ค้นพบเคล็ดลับที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข และกลายเป็นครอบครัวสุขสันต์ นั่นก็คือที่สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขายังขาดหวังหนานฮ่าวกล่าว พร้อมเสริมว่า พอโตขึ้นจึงทำให้เขาได้รู้ว่า ผู้ชายสามารถปิดประตูแรงๆ และออกจากบ้านไปโดยไม่สนใจอะไรได้ แต่ผู้หญิงทำแบบนั้นไม่ได้ พวกเขายังมีหน้าที่ที่ต้องทำ และต้องเลี้ยงดูลูก เลยทำได้แต่อดทนอย่างไรก็ตาม หวังหนานฮ่าวพยายามที่จะให้กำลังใจแม่ของเขาอยู่เสมอ ถึงแม้จะทำให้แม่มีความสุขและบ้านสงบสุขอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นหวังหนานฮ่าวกล่าวนอกจากนี้ เขายังพูดถึงคุณค่าของครอบครัวเดี่ยวแบบดั้งเดิม ว่าในครอบครัวที่เป็นครอบครัวสุขภาพดี ผู้เป็นสามีจะเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวและคอยซัพพอร์ตภรรยา ในขณะที่ภรรยาจะเป็นฝ่ายเลี้ยงดูลูกๆ สภาพแวดล้อมในลักษณะนี้ส่งเสริมให้เกิดความรักซึ่งกันและกัน โดยภรรยาและลูกจะแสดงความรักและความขอบคุณต่อสามี หรือพ่อของพวกเขาหวังหนานฮ่าวกล่าว“ฉันอยู่มานานกว่า 30 ปี นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเด็กวัยรุ่นที่แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้หญิงอย่างแท้จริง” "พวกคุณมีลูกชายที่ฉลาดและดีแบบนี้ จะทะเลาะกันไปทำไม?" และ “เด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ตอนโตมันจะไม่อยากแต่งงาน”คลิกชมคลิปในข่าวที่มา: China teenager pleads with father to be better husband after dispute with mother, video ignites family harmony dialogues (SCMP)