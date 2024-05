ซื้อรถต้องอ่าน! สื่อจีนเปิดอันดับรถยนต์ที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด มีตั้งแต่ราคาเปลี่ยนหลังซื้อไปถึงรถขึ้นสนิม

รายงานระบุว่าจำนวนการร้องเรียนดังกล่าวลดลงร้อยละ 45.5 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนเมื่อปีที่แล้วอันดับแรกคือแบรนด์ BYD รุ่น Destroyer 05 ได้รับการร้องเรียน 300 รายการ โดยปัญหาหลักมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงราคาและความล้มเหลวในการแปลงโหมดไฮบริด ตามมาด้วย BYD รุ่น Seagull ที่มีเรื่องร้องเรียน 258 รายการ เจ้าของรถไม่พอใจกับการปรับราคาที่แตกต่างกันมากจนเกินไปหลังซื้อในขณะที่ Song PLUS New Energy ซึ่งเป็นรถยนต์อีกรุ่นของ BYD อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีการร้องเรียน 94 รายการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาและความล้มเหลวในการแปลงโหมดไฮบริดนอกจากนี้ BYD ยังมีรุ่นอื่นๆ อีก 6 รุ่นที่อยู่ในรายชื่อในรายการร้องเรียนเดือนเมษายน ได้แก่ Qin PLUS, Han, Seal, Yuan PLUS, Song Pro New Energy และ Tang New Energy รวมจำนวนสูงถึง 382 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาและความล้มเหลวในการแปลงโหมดไฮบริดในขณะที่ FAW Toyota Reiz อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีการร้องเรียน 146 รายการ ปัญหาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การแตกร้าวของแผงหน้าปัดและชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ ส่วนรถ Changan รุ่น Yida ได้รับการร้องเรียน 143 รายการอยู่ในอันดับที่ 4 ของรายการอันดับที่ 6 คือรถ Toyota รุ่น Rongfang ถูกร้องเรียน 87 รายการเนื่องจากประตูรถกลายเป็นสนิม สีปูด และแม้แต่รอยแตกร้าวหลังจากซื้อรถเพียงหกเดือนหรือหนึ่งปีที่มา กลุ่มสื่อจีนแฟ้มภาพ เอเอฟพี (ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา)