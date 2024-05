ชายอุทิศตนทุ่มเทดูแลผู้สูงอายุกว่า 12 ปี ได้รับมรดกมูลค่ามหาศาลเป็นรางวัล

โดยปู่หรวนเกิดในปี 1930 ที่กรุงปักกิ่ง ด้วยความที่พ่อแม่จากไปตั้งแต่อายุยังน้อย และปู่หรวนก็ครองตัวเป็นโสดมาโดยตลอด ทำให้รู้สึกเหงา และโด่ดเดี่ยวประกอบกับพอมีอายุมากขึ้น ปู่หรวนก็เริ่มดูแลตัวเองไม่ค่อยไหว จึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ในปี 2011ต่อมา คณะกรรมการหมู่บ้านได้ติดต่อนายหลิว ผู้มีชื่อเสียงที่ดีในหมู่บ้าน พวกเขาตกลงกันว่า นายหลิว จะดูแลปู่หรวนจนกว่าปู่หรวนจะเสียชีวิต โดยการดูแลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่หมู่บ้านกำหนดไว้ และนายหลิวจะได้รับมรดกของปู่หรวนเป็นการตอบแทนนายหลิวตอบตกลงและทุ่มเทให้งานนี้เป็นอย่างมาก เขาย้ายครอบครัวของเขาทั้งหมดไปอยู่ที่บ้านของปู่หรวน เพื่อที่จะได้ดูแลปู่หรวนได้ง่ายขึ้นแม้การดูแลจะเป็นเหมือนหน้าที่ แต่ครอบครัวของนายหลิวก็ปฏิบัติและนับถือปู่หรวนราวกับเป็นปู่แท้ๆ ของพวกเขา ทำให้ชีวิตของปู่หรวนมีสีสัน มีความสุขและเต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนอบอุ่น พวกเขาฉลองวันเกิดด้วยกัน เล่นเกมด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้น หลานสาวตัวน้อยของนายหลิวยังช่วยล้างเท้าให้ปู่หรวน และคำนับปู่หรวนในช่วงวันปีใหม่อีกด้วยในเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว ปู่หรวนในวัย 90 กว่าปี ก็จากไปอย่างสงบ ซึ่งก่อนที่ปู่หรวนจะเสียชีวิตเพียง 7 เดือน ปู่ก็ได้รับอพาร์ตเมนต์ 5 ห้อง ในกรุงปักกิ่ง เป็นค่าชดเชยสำหรับการรื้อถอนบ้านขนาดเกือบ 800 ตารางเมตรตามข้อมูลการขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในจีนระบุว่า ราคาเฉลี่ยของอพาร์ตเมนต์ในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือน มี.ค.อยู่ที่ 52,184 หยวน (260,920 บาท) ต่อตารางเมตร ซึ่งหมายความว่า อพาร์ตเมนต์ 5 ห้อง ในกรุงปักกิ่งนั้นอาจมีมูลค่ามหาศาลอย่างไรก็ตาม การได้รับมรดกของปู่หรวนก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นายหลิวต้องไปขึ้นศาล พร้อมกับน้องสาวและหลานสาว 2 คนของปู่หรวน โดยขอให้ศาลตรวจสอบสัญญาข้อตกลงในการดูแลปู่หรวน และให้ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินตลอดการพิจารณาคดี มีชาวบ้านจำนวนมากให้การเป็นพยานถึงความเอาใจใส่ในการดูแลปู่หรวนของนายหลิว โดยชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวว่าศาลยืนยันว่า หลังจากที่นายหลิวกลายมาเป็นผู้ดูแล หลานสาวและน้องสาวของปู่หรวนก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมปู่หรวน จึงเห็นชอบกับนายหลิว และตัดสินให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกป็นของนายหลิว“ตั้งแต่แรก นายหลิวดูแลปู่หรวนโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้รับห้องชุดทั้ง 5 ห้องเป็นรางวัล ความตั้งใจเริ่มแรกของเขานั้นเต็มไปด้วยความเมตตา รางวัลนั้นเป็นสิ่งที่มาทีหลัง และเขาก็สมควรที่จะได้รับมัน” และ “การดูแลใครสักคนเป็นเวลากว่า 12 ปีไม่ใช่เรื่องง่าย น้อยคนนักที่จะแสดงถึงความมานะอุตสาหะ ปู่หรวนไม่ได้ติดหนี้ญาติคนไหน...นายหลิวสมควรได้รับมรดกจริงๆ!”ที่มา: China carer devotes life to solitary elderly man for 12 years, gets 5 flats worth millions in thanks for efforts (SCMP)