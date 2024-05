ชมห้องเช่าเดือนละ 1,500 บาท ในนครเซี่ยงไฮ้ ที่ถูกจับจองตั้งแต่ปล่อยโฆษณา (มีคลิป)

ในราคาเพียง 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ต่อเดือน

"นี่เป็นบ้านในฝันของชายหนุ่ม"









โดยห้องดังกล่าวตกเป็นของคนขับรถจาก DiDi แพลตฟอร์มเรียกรถที่ใหญ่ที่สุดในจีน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายกับ Uber ของสหรัฐอเมริกาความจริงแล้วห้องเช่าดังกล่าวเป็นห้องใต้บันใดที่ถูกนำมาดัดแปลงและแบ่งสัดส่วน จนมีห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำและห้องนอน ครบครันตัวแทนอสังหาริมทรัพย์บรรยายว่าเรียกว่า เป็นเหมือนกับการเช่าห้องดูเพล็กซ์ในราคาแสนถูก โดยพอเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับโซนห้องนั่งเล่นเล็กๆ ส่วนด้านซ้ายมือเป็นครัวขนาดเล็ก ซึ่งมีเครื่องดูดควันและซิงค์ล้างจาน รวมทั้งหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้จริงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์กล่าวด้านขวามือเป็นประตูอีกบาน ซึ่งพอเปิดเข้าไปก็จะพบกับห้องน้ำที่มีอ้างล้างหน้า ฝักบัว เครื่องทำน้ำอุ่นและชักโครก ถัดจากชักโครกไปเพียงธรณีประตูกั้น ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับห้องนอนตัวแทนอสังหาริมทรัพย์กล่าวนอกจากนี้ หากต้องการติดเครื่องปรับอากาศ ก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท)โฆษณาดังกล่าวดึงดูดคนทำงานรุ่นใหม่ที่กำลังดิ้นรนหาเลี้ยงชีพในเมืองชั้นหนึ่งของจีน เนื่องจากครึ่งหนึ่งของประชากรในเซี่ยงไฮ้ มีรายได้ต่ำกว่า 6,000 หยวน (ประมาณ 30,000 บาท) ต่อเดือน ซึ่งตามข้อมูลหน่วยงานประเมินราคาทรัพย์สินในท้องถิ่น ระบุว่า ค่าเช่าห้อง 1 ห้องนอนในเซี่ยงไฮ้ มีราคาเฉลี่ยสูงกว่า 5,134 หยวน (ประมาณ 25,670 บาท) ต่อเดือนดังนั้น ที่พักที่มีค่าเช่ารายเดือนต่ำกว่า 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) จะถูกแย่งชิงและถูกจับจองทันทีที่มีการโฆษณาออกไป“ฉันจินตนาการไม่ออกเลย ว่ามันยากแค่ไหนสำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ จิตใจของพวกเขาต้องเข้มแข็งแค่ไหนกัน” “ชัดเลยว่า นี่เป็นเพียงห้องน้ำที่สามารถทำกับข้าวได้” และ “จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้แย่นะ ตราบใดที่ฉันสามารถทำงานหาเงิน และเก็บเงินได้ แค่นี้ก็ทนได้อยู่แล้ว”ที่มา: Tiny 53-sq-ft Shanghai flat with bed behind toilet for US$40 a month snapped up quickly after video advert in China SCMP)