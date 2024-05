สาวช็อก! เกิดมา 27 ปี กำลังจะแต่งงาน เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็น &'ผู้ชาย&' หลังแพทย์พบลูกอัณฑะในท้อง

ความจริงแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น หลี่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการไม่มีประจำเดือนและพัฒนาการของเต้านมที่ล่าช้าเธอไปโรงพยาบาลท้องถิ่นเมื่อตอนอายุ 18 ปี และได้รับการวินิจฉัยว่า มีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติ และอาจมีภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยอันควร ซึ่งแพทย์แนะนำให้หลี่ทำการตรวจโครโมโซมเพิ่มเติม แต่ขณะนั้นเธอและครอบครัวไม่ได้สนใจกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เธอวางแผนที่จะแต่งงานกับแฟนหนุ่ม เลยตัดสินใจเข้ารับการตรวจอย่างละเอียด โดยแพทย์แซ่ต้วน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านโรคทางนรีเวช ตรวจพบว่า หลี่เป็นที่พบได้ยาก และเนื่องจากขาดการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เธอจึงป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน และขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงยิ่งไปกว่านั้น 1 เดือนต่อมา แพทย์ก็แจ้งว่า เธอมีโครโมโซมเป็นเพศชายโดยโรคดังกล่าวเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดทางยีนด้อย ที่ส่งผลกระทบต่อต่อมหมวกไต ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนผิดปกติ โดยทั่วไปเกิดจากการขาดเอ็นไซม์ในการสังเคราะห์คอร์ติซอลของต่อมหมวกไต จึงทำให้มีอวัยวะเพศกำกวม ซึ่งพ่อแม่ของหลี่ มียีนที่ทำให้เกิดโรคได้ ดังนั้น จึงมีโอกาสมากถึง 1 ใน 4 ที่จะส่งต่อความผิดปกตินี้ให้เธอผลตรวจดังกล่าวทำให้หลี่ถึงกับช็อก เธอไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชาย แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป โดยหลี่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเมื่อต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา หลังแพทย์แนะนำให้ทำการผ่าตัดลูกอัณฑะที่ซ่อนอยู่ในช่องท้องออกทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็ง โดยการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นที่มา: Shock as about-to-marry China woman discovers she is a biological man after doctors find testicle in her stomach (SCMP)