เซลส์ขายรถโรลส์-รอยซ์ สานฝันชายหนุ่มให้สัมผัสรถหรูอย่างใกล้ชิด พร้อมคำพูดให้กำลังใจสุดซึ้ง!

"แม่ดูสิ! ลูกชายของแม่โตแล้ว ชีวิตผมไปได้สวย แม่ไม่ต้องห่วงนะ"

โดยอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ได้ไปเยี่ยมชมโชว์รูมแห่งหนึ่งในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี เพื่อชมรถเอสยูวีในฝันของเขา อย่างโรลส์-รอยซ์ คัลลิแนน (Rolls-Royce Cullinan)เขาถามนายหลี่ ซึ่งเป็นพนักงานขายวัย 41 ปี ว่า ต้องตรวจสอบงบของเขาก่อนหรือเปล่า? ซึ่งนายหลี่ ก็บอกว่า ไม่จำเป็นและเชิญเขาเข้าไปด้านในโชว์รูมจากนั้นนายหลี่ ก็ช่วยสานฝันของเขาให้เป็นจริงด้วยการถ่ายวิดีโอขณะที่เขากำลังยืนอยู่ข้างรถ ซึ่งมีราคาประมาณ 7 ล้านหยวน (ประมาณ 35 ล้านบาท)อินฟลูเอนเซอร์กล่าว ขณะมองตรงไปที่กล้องโทรศัพท์พอถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จเขาก็ถามนายหลี่ว่า สามารถทดลองนั่งตรงที่นั่งคนขับได้ไหม? ซึ่งนายหลี่ก็อนุญาต พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้เขา และเมื่อเห็นว่าหนุ่มคนนี้นำถุงพลาสติกมาวางไว้บนเบาะเพราะกลัวเบาะจะเปื้อน นายหลี่ก็ห้ามเขาไว้ และบอกว่าหลังจากได้สัมผัสรถสมใจ อินฟลูเอนเซอร์คนนี้ก็ก้าวลงจากรถด้วยความรู้สึกขอบคุณปนเศร้าใจ เขาบอกกับนายหลี่ว่าทว่านายหลี่ กลับตอบทันทีว่า"เขาเป็นพนักงานขายของโรลส์-รอยซ์ที่เก่งที่สุด ไม่เหมือนพนักงานขายแบรนด์หรูคนอื่นๆ ที่ฉันเคยพบ ที่เลือกปฏิบัติต่อฉันเพียงเพราะฉันไม่สระผม" และ "เขาทำให้ฉันรู้ว่า ไม่ใช่พนักงานขายแบรนด์หรูทุกคนที่สนใจบริการแต่เฉพาะคนรวย"อนึ่ง ประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโรลส์-รอยซ์ มีโชว์รูมเกือบ 30 แห่งทั่วประเทศ โดยในปีที่แล้วสามารถจำหน่ายรถยนต์ได้ถึง 1,600 คัน คิดเป็น 1 ใน 4 ของยอดขายทั่วโลกที่มา: China Rolls-Royce seller lets man of modest means live the dream in car showroom, tells him ‘try hard to succeed’ (SCMP)