ตูบช่วยชีวิต! นำทางตำรวจไปช่วยเจ้านายที่จมน้ำหมดสติ

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาตี 3 ของวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา เมื่อหญิงแซ่ฝาน จากมณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมา ได้ออกจากบ้านหลังจากดื่มและทะเลาะกับครอบครัว โดยมีสุนัขของเธอติดตามไปด้วยฝานที่กำลังทุกข์ใจ ได้โทร.หาตำรวจและบอกว่า เธอจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่จึงรีบออกตามหาเธอพวกเขาช่วยกันค้นหาบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่พบ ทว่าในขณะที่กำลังจะค้นหาตามริมฝั่งแม่น้ำซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของฝานนั้น เจ้าหน้าที่ที่ชื่อเฉินโป ได้พบกับสุนัขของฝานโดยบังเอิญมันเห่าใส่เขา ก่อนที่จะวิ่งนำไปที่ริมฝั่งแม่น้ำ เฉินโป และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จึงตามมันไป พร้อมกับโทรศัพท์หาฝานไปด้วยจากนั้นพวกเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ของฝานดังขึ้นจากใต้สะพาน และพบฝานที่หมดสติไปแล้ว ลอยอยู่ในน้ำเฉินโป และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ รีบกระโดดลงไปในแม่น้ำทันที และช่วยกันพาฝานขึ้นฝั่ง ก่อนที่จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเรียกรถพยาบาลให้มารับตัวฝานไปโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาจนปลอดภัย“สาวน้อย สุนัขของเธอช่วยชีวิตเธอไว้ ได้โปรดดูแลมันและใช้ชีวิตให้ดี” และ “ฉันไม่เคยสงสัยในความฉลาดและความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงเลย”คลิกชมคลิปในข่าวที่มา: Drowning China woman saved by pet dog which led police to riverbank and pluck her unconscious from water (SCMP)