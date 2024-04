สาวจีนวัย 26 ลาออกจากออฟฟิศ ผันตัวมาทำงานในฟาร์มหมู ลั่น &'นี่มันงานในฝัน!&' (มีคลิป)

โดยเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวรรณคดี และทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ระยะหนึ่ง ทว่าเธอกลับรู้สึกไม่มีความสุขกับงานที่ทำ จึงตัดสินใจลาออกภายหลังเพื่อนของเธอได้แนะนำให้เธอไปทำงานเป็นคนเลี้ยงหมู แม้เธอจะลังเลอยู่บ้าง เพราะไม่ใช่งานที่เงินเดือนเยอะ หรือเป็นงานที่ดูดี เลิศหรูอะไร รวมทั้งครอบครัวของเธอก็ไม่สนับสนุน แต่ด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร เธอเลยตั้งใจที่จะลองดูสักตั้งอย่างไรก็ตาม เธอได้เจองานหนักตั้งแต่เริ่ม โดยโจวทำหน้าที่เป็นคนคัดแยกรกหมู อยู่กับกองเลือดและกลิ่นเหม็นๆ แต่ถึงอย่างนั้น โจว ก็ไม่คิดจะยอมแพ้โจวกล่าวจากนั้นเธอก็ได้เรียนรู้หน้าที่อื่นๆ ปัจจุบันโจวทำงานที่ฟาร์มแห่งนี้มากว่า 3 ปีแล้ว และกลายเป็นคนงานที่มีทักษะครบถ้วน เรียกว่าเธอทำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ให้อาหารหมู ทำคลอดหมู กระทั่งฉีดยาให้หมู ซึ่งโจวบอกว่าซึ่งโจวได้โพสต์คลิปวิดีโอบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีนเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ว่าด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ผู้หญิงที่กล้าหาญ” และ “รู้สึกอย่างไรที่ได้ทำงานที่คุณรัก?”ที่มา: Attractive China pig farm worker, 26, becomes internet sensation after quitting office job to work with animals (SCMP)