เดลิเวอรีมิติใหม่! ไรเดอร์หนุ่มลูกครึ่งจีน-ออสซี่ "ขี่ม้าส่งอาหาร" (มีคลิป)

แต่นายเฉินกลับถูกบริษัทแบน

"ราชินี"

“หากคุณต้องการเห็นผมและ Laylani ส่งออเดอร์เดลิเวอรีมากกว่านี้ ส่งข้อความหาอูเบอร์ แล้วบอกให้พวกเขาปลดแบนผมที”

โดยหนุ่มคนนี้ทำงานเป็นไรเดอร์ให้อูเบอร์​ อีทส์ (Uber Eats) ซึ่งหลังจากมีคนถ่ายและโพสต์คลิปวิดีโอที่เขากำลังควบม้าไปส่งอาหาร ลงบนติ๊กต็อกเมื่อไม่นานมานี้ ก็มียอดวิวมากกว่า 3 ล้านวิว ภายใน 4 วัน และทำให้นายเฉินโด่งดังในชั่วข้ามคืนอย่างไรก็ตาม แม้ว่าการควบม้าไปส่งอาหารของเขาจะได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจอย่างล้นหลามทางอูเบอร์ อีทส์ ให้เหตุผลว่า พวกเขาได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าท่านหนึ่ง ซึ่งแจ้งว่า นายเฉินได้ขี่สัตว์มาส่งอาหารด้านนายเฉินที่นอกจากจะเป็นไรเดอร์แล้ว ยังมีอาชีพเป็นบล็อกเกอร์ด้วย ก็ได้อัดคลิปวิดีโอลงติ๊กต็อก ตอบโต้อย่างตลกๆ ว่า ม้าของเขาที่ชื่อ Laylani นั้น ไม่ใช่แต่เป็นอูเบอร์​ อีทส์ ไม่ควรทำกับเขาแบบนี้ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ติดตามบนติ๊กต็อก ช่วยติดต่อทางอูเบอร์ให้กลับคำตัดสินนายเฉินกล่าวต่อจากนั้นไม่นาน นายเฉินก็สามารถกลับมาทำงานตามปกติ แต่ดูเหมือนเขาจะเลิกขี่ม้า และหันมาขี่จักรยานล้อโตโบราณแทน"ถ้าออเดอร์ของฉันถูกส่งด้วยม้า ฉันจะมอบทิปให้อย่างงาม" "ถ้ามีม้ามาส่งอาหาร ฉันคงจะสั่งอาหารทุกวัน" "อูเบอร์ที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ใครจะสนกันล่ะ ว่าพออาหารมาถึงมันจะไม่ร้อน? สิ่งสำคัญ คือ มันมาส่งยังไงต่างหาก ชอบมากเลย!" และ "ไม่เลวเลย! อย่างน้อยก็ไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟ ม้าคงจะกินใบไม้บนถนนเป็นส่วนใหญ่"ที่มา: Equine eats: horse-riding Chinese man incurs wrath of food delivery platform despite warm welcome on streets of Sydney (SCMP)