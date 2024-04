ฝาแฝดพลัดพรากกว่า 30 ปี! หน้าตา เสียง ทรงผม ไลฟ์สไตล์ หรือกระทั่งชื่อลูกล้วนเหมือนกันเป๊ะ (มีคลิป)

โดยพวกเธอเกิดในปี 1991 ก่อนที่จะต้องแยกจากกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างถูกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในมณฑลซานตง รับไปเลี้ยงแม้ตั้งแต่อายุเพียง 7 ปี แฝดพี่อย่างจะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของครอบครัว แต่เธอก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีน้องสาว จนกระทั่งอายุ 21 ปีเธอเริ่มตามหาน้องสาวนับแต่นั้นมา และประมาณ 10 ปีต่อมา อดีตเพื่อนบ้านของน้องสาวได้ส่งลิงก์บัญชีโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ของน้องสาวไปให้ซุนเย่ และบอกว่า พวกเธอดูเหมือนกันมาก ซึ่งทันทีที่ได้เห็นคลิปวิดีโอ ซุนเย่ก็รู้ทันทีว่านี่ คือ น้องสาวที่เธอตามหาซุนเย่ค้นหาข้อมูลของน้องสาวของเธอผ่านข้อมูลต่างๆ ในบัญชีโต่วอิน และไปหาน้องสาวถึงที่ทำงานอย่างไรก็ตาม หลิวเหยียนได้ลาออกจากงานไปแล้ว และไม่สามารถติดต่อได้ ซุนเย่จึงขอเบอร์ติดต่อเพื่อนสนิทของหลิวเหยียนแทน พร้อมกับส่งรูปถ่ายเพื่อยืนยันว่า หลิวเหยียนมีฝาแฝดด้านหลิวเหยียน ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อแม่ปัจจุบันนั้นไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆ ก็คิดว่า ซุนเย่เป็นพวกนักต้มตุ๋น แต่พอป้าของหลิวเหยียนทราบ ก็ยืนยันว่า หลิวเหยียนมีฝาแฝดจริงๆ และตัวเธอเองก็เป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวซุนเย่บอกว่า ตอนที่พบกันครั้งแรกเธอถึงกับตกตะลึงเมื่อได้เห็นคนที่เหมือนกับตัวเองแทบทุกประการยืนอยู่ตรงหน้าโดยทั้งสองมีน้ำเสียง ทรงผม รสนิยมการแต่งตัวที่เหมือนกัน แถมชื่อลูกชายของพวกเธอยังชื่อเหมือนกันอีกพวกเธอเข้ากันได้อย่างรวดเร็ว และไปเยี่ยมพ่อแม่บุญธรรมของกันและกัน จนกลายเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งยังจะช่วยกันตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงอีกด้วยนอกจากนี้ พวกเธอยังร่วมกันลงทุนเปิดร้านขายเสื้อผ้า ซึ่งเป็นความฝันของแฝดผู้น้องตั้งแต่แรกด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนกัน พวกเธอจึงสนุกสนานและมีความสุขกับการหยอกล้อและแกล้งลูกๆ และสามี เช่น การปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ด้วยการแสกนใบหน้าของอีกฝ่ายซุนเย่กล่าว“พวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกันในที่สุด” และ “พวกเขาถูกกำหนดมาให้ได้อยู่ด้วยกัน แม้ว่าพวกเขาจะแยกจากกันไปนานแค่ไหนก็ตาม”ที่มา: China twin sisters reunited after 3 decades share same hairstyle, fashion sense, sons both called Kevin (SCMP)