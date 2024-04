หลานชายที่น่ารัก! พบลุงที่พลัดพรากกว่า 25 ปี แปลงโฉมให้หล่อเฟี้ยว สลัดคราบคนไร้บ้าน ก่อนพากลับบ้านไปหาอาม่า (มีคลิป)

ย้อนกลับไปเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ลุงถาน ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองโหลวตี่ มณฑลหูหนาน ได้ขาดการติดต่อกับครอบครัวขณะออกไปหางานทำวันเวลาผ่านไปหลายสิบปี นักสังคมสงเคราะห์ได้บังเอิญพบกับลุงถานที่นอนอยู่ใต้สะพานในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)หลังจากเข้าไปพูดคุย ก็ได้ทราบว่าลุงถานไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าบ้านของตัวเองยังตั้งอยู่ที่เดิมหรือไม่ จึงขอให้ช่วยตามหาและพาไปพบกับครอบครัวด้วยความพยายามและความทุ่มเทอย่างหนักของนักสังคมสงเคราะห์ ในที่สุดลุงถานก็ได้พบกับหลานชายของเขาอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 มี.ค. โดยทางครอบครัวต่างคิดว่า ลุงถานเสียชีวิตไปนานแล้วแม้ภาพลักษณ์ของลุงถานจะเปลี่ยนไปมากกลายเป็นลุงโทรมๆ ที่มีผมยาวรุงรังและมีหนวดเครา แต่หลานชายก็จำลุงของเขาได้ทันทีอย่างไรก็ตาม ในโอกาสพิเศษที่ครอบครัวจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง หลานชายก็อยากให้ลุงของเขาดูดีสักหน่อย เลยใช้เวลากว่าครึ่งวันในการแปลงโฉมเปลี่ยนลุค จากคนไร้บ้านให้กลายเป็นลุงสุดหล่อโดยเขาได้จองโรงแรมให้ลุงไปอาบน้ำ จากนั้นก็พาไปตัดผม ก่อนที่จะนำชุดสูทมาให้ใส่ พร้อมมอบเงินให้อีก 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) เป็นของขวัญหลานลุงกล่าวหลังจากการแปลงโฉมเปลี่ยนลุค ก็ทำให้ลุงถานมีภาพลักษณ์ราวกับเป็นผู้บริหาร โดยลุงถานได้พบกับแม่วัย 86 ปี ของเขาเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมาหลานชายกล่าวพร้อมเสริมว่า“นี่เป็นการแปลงโฉมที่แท้จริง” “หลานชายคนนี้ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดี ทั้งอบอุ่น มีน้ำใจ และมีเหตุผล” และ “หลานกตัญญู ดูแลลุงอย่างดีก่อนพาไปพบผู้ใหญ่”ที่มา: Kind China nephew transforms homeless uncle into ‘bossy CEO’, gifts him US$1,400 before family reunion after 25 years (SCMP)