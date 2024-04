ชายพิการไร้แขน ถูกปฏิเสธไม่ให้นั่งรถไฟใต้ดินฟรี เนื่องจากไม่มีบัตรยืนยันความพิการ! (มีคลิป)

ทว่านายหลี่ซึ่งไร้แขนนั้น ไม่สะดวกที่จะพกบัตร จึงไม่ได้นำบัตรติดตัวไปด้วย พร้อมบอกว่า ตัวเขาน่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงหลักฐาน เพราะหลักฐานความพิการก็ปรากฏให้เห็นบนร่างกายของเขาอย่างชัดเจน และเขาก็ไม่สะดวกที่จะพกบัตรจริงๆ

โดยนายหลี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมาคลิปวิดีโอเผยภาพเจ้าหน้าที่บอกกับนายหลี่ว่า หากต้องการใช้สิทธิเดินทางฟรี จะต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยรัฐบาลอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บอกว่ากฎย่อมเป็นกฎ พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎ หากไม่มีบัตรก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้ แต่ก็เสนอที่จะออกค่าตั๋วให้กับนายหลี่เป็นการทดเแทน ทว่านายหลี่ได้ปฏิเสธ ก่อนที่จะเดินไปซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินด้วยตัวเอง และนำบัตรโดยสารไปแตะที่เครื่อง ด้วยเท้าของเขา"ไร้สาระ! อะไรสำคัญกว่ากัน? ระหว่างเอกสารรับรองความพิการกับคนพิการ" "ชัดขนาดนี้ ไม่น่าจะต้องใช้บัตรหรอก" และ "ทำไมผู้พิการที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จะต้องพิสูจน์ว่า พวกเขาพิการด้วย?"“เจ้าหน้าที่และชายพิการไร้แขน ล้วนตกเป็นเหยื่อของกฎที่ไม่เป็นมิตร”ทั้งนี้ ไม่ถึง 24 ชั่วโมงต่อมา ทางสถานีรถไฟใต้ดินก็ได้ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทางด้านนายหลี่ก็ได้เผยว่า เขาไม่ได้โพสต์คลิปวิดีโอเพื่อตำหนิเจ้าหน้าที่ เพียงแต่ต้องการเรียกร้องให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้พิการเพิ่มมากขึ้นก็เท่านั้นนายหลี่กล่าว พร้อมเสริมว่า เนื่องจากตัวเขานั้นเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการ ทั้งยังเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานในบริษัทล้วนเป็นคนพิการทั้งสิ้น มันจึงทำให้เขาเข้าใจดีว่า การเดินทางในแต่ละวันของคนพิการนั้นยากลำบากมากแค่ไหนอนึ่ง ตามข้อมูลของรัฐบาล จีนมีผู้พิการมากกว่า 85 ล้านคน โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านคนภายในปี 2050ที่มา: Armless man in China denied free metro ride without disability pass, calls for more ‘humanised’ rules (SCMP)