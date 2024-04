ลมพัดแรง! พังหน้าต่าง 3 ชีวิตหลับอยู่ดีๆ ถูกดูดกระชากร่าง ตกจากตึกดับ (มีคลิป)

ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตอีกรายนั้นยังไม่แน่ชัดโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิต 2 รายแรกเล่าว่า หลังจากลมพายุได้พังหน้าต่างห้องนั่งเล่นและห้องนอน ก็ดูดและหอบร่างแม่ของเขา ซึ่งมีอายุ 64 ปี ออกจากห้องไปพร้อมกับลูกชายของเขา ซึ่งมีอายุเพียง 11 ปีด้านนายว่าน สามีของผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ให้สัมภาษณ์ว่า เขาพักอยู่ที่ชั้น 11 โดยเขาและภรรยานอนแยกห้องกัน คืนเกิดเหตุมีเสียงดังมาก จนทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ ก่อนที่จะรีบวิ่งไปที่ห้องรับแขก และวิ่งไปที่ห้องนอนของภรรยานายว่านกล่าวห้องนอนดังกล่าวอยู่ในสภาพเละเทะ โดยหน้าต่างที่อยู่ติดกับเตียงนอนของภรรยานั้นแตกและพังเสียหายนายว่านตามหาภรรยาอย่างบ้าคลั่ง สุดท้ายเขาก็พบร่างไร้วิญญาณของภรรยาบริเวณด้านล่างของตึก ใกล้กับร่างของผู้เสียชีวิต 2 รายแรก"คุณพระ! นี่มันน่ากลัวมาก" "ลมแรงอะไรขนาดนั้น" "ลมพวกนี้กวาดหน้าต่างทั้งหมดออกไปได้อย่างไร?" "ปัญหาด้านคุณภาพในการก่อสร้าง" และ "ตึกนี้มันทำมาจากอะไรกันนะ?"ที่มา: Shock as freak winds in China kill 3, including a child, by sucking them out of broken high-rise windows as they slept (SCMP)