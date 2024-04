ตู้เสื้อผ้าเดินได้! วัยรุ่นจีนสุดประหยัด สวมเสื้อผ้าทับกันหลายชั้นขึ้นเครื่องบิน เลี่ยงค่าสัมภาระส่วนเกิน

สืบเนื่องจากสายการบินต้นทุนต่ำมักมีข้อกำหนดต่างๆ ที่เข้มงวด เช่น กระเป๋าสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องต้องมีขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ซึ่งหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยเหตุนี้ คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ไม่อยากเสียเงินเพิ่ม จึงหันมาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสวมเสื้อผ้าทับกันหลายชั้น ครีเอทลุคสุดยูนีค พร้อมกับถ่ายรูปและโพสต์ลงบนโซเชียล จนกลายเป็นเทรนด์ฮิตโดยวัยรุ่นคนหนึ่งได้นำเสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวมาใส่ซ้อนกันถึง 6 ชั้น ไล่ตั้งแต่เสื้อกั๊ก เสื้อเชิ้ตไปจนถึงแจ็คเก็ตตัวหนาขณะที่อีกคนก็ใส่ชุดฮั่นฝูซ้อนกันถึง 8 ชุด ระหว่างเดินทางไปออสเตรเลีย และถูกเรียกว่าเพราะเธอสวมชุดที่มีราคาแพง แต่กลับไม่ยอมเสียเงินค่าสัมภาระส่วนเกินนอกจากนี้ ยังมีค้นคิดวิธีสุดสร้างสรรค์ อย่างการนำเสื้อผ้าไปยัดใส่หมอนรูปตัวยู ที่ไม่เพียงแต่ช่วยเก็บเสื้อผ้าได้เท่านั้น หากยังได้หมอนนุ่มๆ ไปหนุนนอนบนเครื่องอีกด้วยอย่างไรก็ดีได้กลายเป็นไอเทมเด็ด เนื่องจากตัวเสื้อกั๊กมีกระเป๋าเล็กๆ ให้เก็บของได้จำนวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสกินแคร์และเครื่องสำอาง ยิ่งไปกว่านั้น ด้านหลังยังมีช่องที่สามารถใส่ไอแพดและหนังสือได้อีก 2 เล่ม ซึ่งถ้าเป็นเสื้อกั๊กขนาดใหญ่ ก็สามารถเก็บแล็ปท็อปขนาด 16 นิ้วได้“ฉันจะสวมเสื้อกั๊กตกปลาเมื่อเดินทางครั้งต่อไป มันดูสะดวกกว่ากระเป๋าเป้อีก” “ฉันเคยใส่ของหนัก 5 กิโลกรัม ลงไปในเสื้อกั๊กตกปลามาก่อน มันใช้งานได้จริงอย่างไม่น่าเชื่อ!” “ฮ่าๆ นี่ทำให้ฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่สวมข้าวของมากมายขึ้นเครื่อง จนผู้หญิงที่นั่งข้างๆ ถามว่าเขากำลังสวมร่มชูชีพอยู่หรือเปล่า?” และ “ลองสวมชุดทั้งหมดนี้ในกว่างตง (กวางตุ้ง)สิ แล้วจะได้เป็นลมแดดก่อนที่จะออกไปข้างนอกด้วยซ้ำ”ที่มา: Creative young China fliers dodge airline luggage fees by wearing layers of clothes to become walking wardrobes (SCMP)