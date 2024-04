ฮอตที่จีน! ฐานแฟนคลับชาวจีน Cardi B พุ่ง บล็อกเกอร์แห่แต่งหน้า เปลี่ยนลุค เลียนแบบแรปเปอร์สาว

โดยแรปเปอร์สาวเริ่มเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน หลังจากที่เธอออกมาชื่นชมวัฒนธรรมและอาหารจีน ผ่านโซเชียลมีเดียในปี 2020ข้อความที่คาร์ดิ บี โพสต์ลงบนทวิตเตอร์ หรือเอ็กซ์ เมื่อเดือนธ.ค. 2020นอกจากนี้ ในปีเดียวกันนั้น เธอก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมเพื่อปกป้องชาวจีนและชาวต่างชาติ จากซึ่งเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาช่วงการระบาดของโควิด-19มีรายงานว่า คาร์ดิ บี ชอบออกไปซื้อของที่ร้านขายของจีนอยู่บ่อยๆ และดูเหมือนว่าเธอจะชอบกิน 'ตีนไก่' ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารที่ชาวจีนชื่นชอบเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้น ในงาน Met Gala 2023 คาร์ดิ บี ยังเลือกสวมชุดที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชาวจีน อีกด้วยด้วยเสน่ห์และทัศนคติของแรปเปอร์สาว ล่าสุด สไตล์การแต่งหน้าของเธอก็กลายเป็นที่นิยม โดยบล็อกเกอร์ด้านความงาม แซ่เนี่ย วัย 25 ปีจากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.88 ล้านคน บนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ก็ได้โพสต์คลิปแต่งหน้าเลียนแบบคาร์ดิ บี ในเพลงเมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา และกลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตเนี่ยกล่าวจากนั้น เขาก็เริ่มใส่คอนแทคเลนส์สีชมพู แล้วก็เขียนคิ้ว ทาอายแชโดว์ ติดขนตาปลอม ปัดบลัชออน และทาลิปสติก ก่อนที่จะไปทำผมและแต่งตัวเนี่ยกล่าวในคลิป แถมยังเลียนแบบการเต้นและการแรปของแรปเปอร์สาวอีกด้วย“ว้าว! เขาดูเหมือนคาร์ดิ บี ตัวจริงเลย” “เขาคือ คาร์ดิ บีชาวจีนของพวกเรา ฮ่าๆ” และ “คาร์ดิ บีจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเขากันนะ?”ที่มา: US rapper Cardi B sees China fan base grow as increasing numbers copy iconic style, run online makeup tutorials to imitate looks (SCMP)