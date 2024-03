คลิกคลิป: จีนเปิดตัวเขตสาธิต Near-Zero Carbon ที่มณฑลไห่หนาน

เขตสาธิต Near-Zero Carbon ที่โป๋อ๋าว มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน เริ่มดําเนินการอย่างเป็นทางการ โครงการนี้เป็นโครงการที่มณฑลไห่หนานและกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทริเริ่มขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน ล่าสุด โครงการผ่านการรับรอง

"เขต Near-Zero Carbon"

ตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารคาร์บอนเป็นศูนย์

เขตสาธิต Near-Zero Carbon โป๋อ๋าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1.8 ตารางกิโลเมตรบนเกาะตงหยู ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน Boao Forum for Asia (BFA) โดยพื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านนิเวศวิทยา ภูมิทัศน์ อาคารสีเขียว และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาคารประหยัดพลังงานถูกออกแบบให้มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา ศูนย์ข่าวสําหรับ Boao Forum for Asia ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังมีการนำพลังงานหมุนเวียนไปใช้ในอาคารอื่นๆ อีกด้วยปัจจุบัน ศูนย์ข่าวประสบความสําเร็จในการดำเนินงานคาร์บอนเป็นศูนย์ โดย Tan Xuebiao เลขาธิการพรรค บริษัท China Railway Construction Corporation Electromechanical Installation กล่าวว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยี BIM และการปรับปรุง Boao Forum for Asia Conference Center รวมทั้ง โรงแรมต่างๆ ในช่วง 9 เดือนที่มา: China Media Group