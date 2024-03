หน้าตาคุ้นๆ ไหม? ชาวเน็ตแดนมังกรออกมาล้อเลียนแฟชั่นกำไล "Tape Bracelet" ของ &'Balenciaga&'

โดยกำไลที่ดูยังไงๆ ก็เหมือนม้วนเทปใสราคาไม่กี่สิบบาท ต่างกันแค่ตรงที่มีโลโก้แบรนด์ ได้เผยโฉมครั้งแรกใน Paris Fashion Week คอลเล็กชัน Fall/Winter 2024 ของ Balenciagaผู้ใช้งานอินสตาแกรม แอ็กเคานต์ myfacewheno_o ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแฟ(ชั่น) กล่าวว่า กำไลดังกล่าวมีถึง 3 ขนาดด้วยกันหลังจากกำไลดังกล่าวกลายเป็นกระแส ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากประยุกต์นำเทปแบรนด์ต่างๆ มาทำเป็นกำไล หรือกระทั่งครีเอตเป็นแหวน ต่างหู และสร้อยคอ เพื่อล้อเลียนกำไลของ Balenciagaข้อความส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตนอกจากกำไล "Tape Bracelet" แล้ว แฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ ทางแบรนด์ยังมีการสร้างสรรค์สุดยูนีค ด้วยการนำเทปมาแปะและพันตามชุดของนางแบบและนายแบบอีกด้วย"แฟชั่นที่เข้าไม่ถึง" "พวกคนรวยที่อยากจนจะแย่” "การใช้เงินของคนรวย" "ซื้อเทปปกติได้ตั้งหลายอันเลยนะ" และ "เค้าคิดได้ยังไงนะ"โดยก่อนหน้านี้พวกเขาได้ปล่อยกระโปรงผ้าขนหนู ที่ใส่แล้วเหมือนเพิ่งออกมาจากห้องน้ำ กระเป๋าเชือกรูดที่มีรูปร่างคล้ายถุงขยะ ถุงชอปปิ้งที่เหมือนกับถุงกระสอบ และอื่นๆ ซึ่งคอแฟชั่นไม่เพียงแต่จะต้องเข้าถึง หากยังต้องเงินถึงด้วย!ที่มา: Clunky new US$3,300 ‘clear sticky tape bracelet’ from fashion house Balenciaga mercilessly mocked on China social media (SCMP)