ชมปฏิกิริยาสุดน่ารัก! เมื่อเด็กน้อย 2 ขวบ หัดใส่ขาเทียมด้วยตัวเองครั้งแรก (มีคลิป)

โดยนางข่ง ผู้เป็นแม่ได้แชร์คลิปวิดีโอของลูกสาวลงบนโลกโซเชียล ซึ่งเผยภาพลูกสาวตัวน้อยที่มีขาเพียงข้างเดียว กำลังนั่งอยู่บนเตียงและพยายามหัดใส่ขาเทียมตามคำแนะนำของเธอนางข่งคอยชมและคอยให้กำลังใจลูกสาวของเธอแม้ซินเหอจะลืมใส่อุปกรณ์บางชิ้น แต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่คิดตำหนิ เพียงถามลูกสาวว่าเมื่อซินเหอใส่ขาเทียมได้อย่างเรียบร้อย ก็ค่อยๆ ลุกขึ้น เดินไปรอบๆ พร้อมกับหมุนตัวอย่างตื่นเต้นและมีความสุขนางข่งกล่าวปิดท้ายคลิปภายหลังนางข่งได้เปิดเผยว่า ลูกสาวของเธอไม่มีขาขวาและนิ้วบางนิ้วตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากเป็นกลุ่มอาการซึ่งมีสาเหตุมาจากเนื้อเยื่อในถุงน้ำคร่ำเกิดไปพันกับทารก ขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์ โดยส่วนใหญ่มักจะพันรอบแขน ขา นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จนขาดเลือดและนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะในกรณีของซินเหอ ไม่มีการตรวจพบภาวะดังกล่าวขณะตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด โดยซินเหอได้เริ่มใส่ขาเทียมตั้งแต่อายุเพียง 10 เดือนเท่านั้นนางข่งกล่าว“ขาเทียมเป็นเหมือนรองเท้าสำหรับเธอ เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่กล้าหาญมาก!” “หนูน้อยคนนี้ยอดเยี่ยมมาก! ทุกคนรู้สึกเสียใจที่เธอไม่มีขา แต่ไม่มีใครสังเกตว่าเธอไม่มีนิ้วทั้ง 4 นิ้วด้วย และนั่นก็หมายความว่า เธอกำลังใช้ฝ่ามือและกำปั้นในการใส่ขาเทียม ซึ่งแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ยังทำได้ยาก...” และ “เด็กคนนี้ต้องพบเจอกับความทุกข์ทรมาน ฉันหวังว่าชีวิตที่เหลือของเธอจะเต็มไปด้วยความราบรื่น!”ที่มา: China toddler with 1 leg puts on own prosthetic leg for first time as mother cheers on, melting hearts on social media (SCMP)