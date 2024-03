วิจารณ์อ่วม! สามีคุกเข่าคำนับภรรยา หลังคลอดลูกคนที่ 4 เป็นลูกชายสมใจ (มีคลิป)

โดยฝ่ายชายได้อัปโหลดคลิปวิดีโอลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน เผยภาพภรรยาที่นั่งรถเข็นวีลแชร์ มือข้างหนึ่งถือช่อดอกไม้และยกมืออีกข้างปาดน้ำตาด้วยความซาบซึ้งใจ ที่เห็นเขาคุกเข่าคำนับให้เธอแคปชันที่ฝ่ายชายเขียนเอาไว้อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวเน็ตต่างรู้สึกว่า ถ้าฝ่ายชายรักฝ่ายหญิงจริงก็คงจะไม่ต้องให้ฝ่ายหญิงเสี่ยงและอดทนกับการคลอดลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพื่อที่จะมีลูกชายและคอมเมนต์ส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตทว่าฝ่ายชายก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าพวกเขาอยู่กินกันมากว่า 13 ปีแล้ว ภรรยาของเขาต่อสู้เพื่อครอบครัวมาถึง 4 ครั้ง ดังนั้น การที่เขาจะคุกเข่าคำนับให้ภรรยา จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไร ขณะที่ผู้เป็นภรรยาเผยว่า สามีคุกเข่าให้เธอ เพราะเขาเข้าใจในความเสียสละของเธอหากย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆ จะพบว่า การตั้งครรภ์ลูกคนที่ 4 เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เพราะเกิดหลังจากที่ผู้เป็นภรรยาคลอดลูกสาวคนที่ 3 เพียง 10 เดือนเท่านั้น โดยตอนนั้น ฝ่ายชายยังเผยว่า เขากลัวว่าจะมีลูกสาวอีกคน หลังจากถูกสังคมล้อเลียนเรื่องไม่มีลูกชายความจริงแล้วคู่รักคู่นี้โด่งดังจากคลิปวิดีโอที่ฝ่ายชายพยายามโน้มน้าวให้ภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกคนที่ 3 ลุกขึ้นมาเดินออกกำลัง โดยการเสนอให้เงินตอบแทนก้าวละ 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) ซึ่งเธอสามารถคว้าเงินไปได้ถึง 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)สำหรับการคลอดลูกครั้งที่ 4 ฝ่ายชายได้มอบเงิน 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) เป็นรางวัลให้เธอเธอกล่าวภายหลังฝ่ายภรรยายังแชร์คลิปวิดีโอที่ฝ่ายชายดูแลเธอในช่วงหลังคลอดเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดและดูแลบริเวณจุดซ่อนเร้นของเธอด้วยเธอกล่าวที่มา: Backlash as China husband kowtows to wife following birth of son after 3 daughters, praises her pain endurance in ‘fight for family’ (SCMP)