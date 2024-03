ไอเดียแจ่ม! ตำรวจจีนตามหาเด็กออทิสติกจนเจอ ด้วยการเปิดเพลง &'Peppa Pig&' (มีคลิป)

ลูกของเธอเป็นโรคออทิสติกและมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

ท้ายที่สุด พวกเขาพบว่าเด็กชายปีนบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้าคนเดียว ก่อนที่จะก้าวพลาดและพลัดตกลงไปติดอยู่หลังกำแพงที่สูงถึง 3 เมตร โดยสี่ว์ฮ่าวจ่านได้เข้าไปช่วยเด็กชายและพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 16 ก.พ. โดยตำรวจในมณฑลเจียงซี ได้รับรายงานว่า เด็กชายแซ่ลู่ วัย 8 ปี หายตัวไปจากอาคารที่พักอาศัยตำรวจหนุ่ม "สี่ว์ฮ่าวจ่าน" จึงมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุโดยทันที ซึ่งแม่ของเด็กชายได้บอกว่าหลังจากที่สอบถามรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดที่สวมใส่ และรูปร่างหน้าตาของเด็กชาย เจ้าหน้าที่ก็เริ่มดำเนินการค้นหา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารและภายในลิฟต์นั้นใช้การไม่ได้ ทำให้ไม่รู้ว่าเด็กชายออกไปข้างนอก หรือไปอยู่ที่ไหนแม้เจ้าหน้าที่ บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินและครอบครัวของเด็กชาย จะช่วยกันค้นหานานกว่า 6 ชั่วโมง ก็ยังดูไม่วี่แวว โดยจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสี่ว์ฮ่าวจ่าน เขาคิดว่าบางทีเด็กชายอาจจะปีนขึ้นไปบนดาดฟ้า หลังจากที่กลับมาบ้านแล้วไม่พบใคร และพอรู้ว่าเด็กชายชอบดูการ์ตูนเรื่องเป๊ปป้าพิก เขาก็ตัดสินใจลองเปิดเพลงการ์ตูนเรื่องนี้บนดาดฟ้าสี่ว์ฮ่าวจ่านกล่าว“เป็นเป๊ปป้าพิกที่ช่วยทำภารกิจให้สำเร็จ ขอบคุณคุณลุงตำรวจที่พยายามคิดหาวิธีต่างๆ” “เจ้าหน้าที่ผู้ชาญฉลาดและมีไหวพริบคนนี้คงมีอนาคตที่สดใสรออยู่” และ “ตัวอย่างที่แสดงถึงความทุ่มเทและความรับผิดชอบอย่างแท้จริง สะท้อนหน้าที่ของ ‘ตำรวจประชาชน’ ขอยกนิ้วให้เลย”ที่มา: Police officer in China blasts out Peppa Pig cartoon theme from rooftop, locates missing autistic child after hours-long search (SCMP)