อยากสวยเหมือนดารา! สาวอายุ 18 ทุ่มเงิน 20 ล้านบาท ศัลยกรรมมากกว่า 100 ครั้ง ใน 5 ปี

เพราะจะทำให้ใบหน้าของโจวเสียหาย โดยการผ่าตัดจะทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระตุก เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 เสียหาย จนอาจทำให้เป็นโรคอัมพาตใบหน้า รวมทั้งสมองอาจได้รับความเสียหายจากการดมยาสลบมากเกินไป





โจวเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการทำศัลยกรรมตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นคนดัง และอยากสวยเหมือนกับ 'อวี๋ซูซิน' หรือที่ใครหลายๆ คนรู้จักกันในนามนักแสดงและนักร้องสาวชาวจีน ซึ่งเป็นขวัญใจของใครหลายคนในตอนเป็นเด็กโจวมีความกังวลและเป็นทุกข์เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเธอ เธอรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่ญาติและเพื่อนของครอบครัวต่างทักว่า เธอไม่สวยเหมือนแม่ หนำซ้ำพอไปโรงเรียน เธอก็พบว่าเพื่อนร่วมชั้นมีแต่คนสวยๆ ทั้งยังมีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งทำให้เธอยิ่งรู้สึกต่ำต้อยและอิจฉาเพื่อน เลยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอทำศัลยกรรมครั้งแรก ซึ่งเป็นการผ่าตัดทำตาสองชั้น ตอนอายุ 13 ปี หลังจากนั้นเป็นต้นมา โจวก็ค่อยๆ เสพติดการทำศัลยกรรม ถึงขนาดขอลาออกจากโรงเรียนเพื่อใช้เวลาไปกับการทำสวยโจวกล่าวเธอยังเล่าถึงประสบการณ์การผ่าตัดที่เจ็บปวดที่สุด ซึ่งก็คือ การตัดและกรอกระดูก เนื่องจากการผ่าตัดใช้เวลานานกว่า 10 ชั่วโมง โดยหลังจากผ่าตัดเธอยังต้องนอนราบอยู่บนเตียงและกินแต่อาหารเหลวเป็นเวลา 15 วันแม้แพทย์จะเตือนว่า เธอไม่สามารถทำศัลยกรรมไปได้มากกว่านี้ แต่เธอก็ไม่สนใจโจวกล่าวเมื่อไม่มีแพทย์คนไหนยอมทำศัลยกรรมให้เธอซ้ำสอง เธอจึงใช้วิธีการพบแพทย์คนใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ ในทุกครั้งที่ต้องการทำหัตถการอื่นๆ เรียกว่าไม่มีโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกแห่งไหนนครเซี่ยงไฮ้ที่เธอไม่เคยไปใช้บริการโจวกล่าว พร้อมเสริมว่า ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมกว่า 100 ครั้งนั้น พ่อแม่ของเธอเป็นผู้สนับสนุนมาโดยตลอด ทว่าปัจจุบันพวกเขาไม่ได้สนับสนุนแล้ว และพ่อของเธอก็ไม่เห็นด้วยกับลุคใหม่ของเธอโจวกล่าวอย่างไรก็ตาม เธอยังคนยืนยันว่าขั้นตอนต่างๆ ช่วยเสริมความมั่นใจให้เธอจริงๆ และยังช่วยรักษาความฝันที่จะเป็นคนดังของเธอเอาไว้ด้วย แต่ตอนนี้เธอจะหยุดทำศัลยกรรมแล้วด้านแพทย์คนหนึ่งเผยว่า พวกเขาไม่สามารถทำศัลยกรรมให้โจวได้อีก“สาวน้อยผู้น่าสงสาร” และ “สิ่งที่เธอต้องการ คือ การเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง ไม่ใช่ใบหน้าพลาสติก”ที่มา: Star-struck China teenage girl splurges US$563,000 of parents’ cash on so much plastic surgery doctors fear one more op could kill her (SCMP)