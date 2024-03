หนุ่มจีนยุคใหม่หันมาแต่งหน้ามากขึ้น เพื่อมัดใจสาว!

สำนักข่าวโถวเถียวรายงานว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นิยมสำหรับการนัดบอด ชายจีนจำนวนมาก โดยเฉพาะหนุ่มๆ มีความต้องการเข้ารับบริการแต่งหน้า จึงทำให้อัตราความต้องการเข้ารับบริการแต่งหน้าสำหรับผู้ชายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหนุ่มๆ ยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองกันมากขึ้นด้านช่างแต่งหน้าคนหนึ่งจากมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) กล่าวว่า บริการแต่งหน้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาสูงขึ้นเกือบ 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) จาก 60 หยวน (ประมาณ 300 บาท) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นของปีเธอกล่าวขณะที่ช่างแต่งหน้าจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ก็มีตารางงานที่แน่นไม่แพ้กัน โดยในเดือนที่แล้วเธอมีลูกค้าผู้ชายที่เข้ารับบริการแต่งหน้ามากถึง 36 ราย แถมนัดหมายในเดือน ก.พ.ก็ยังเต็มหมดแล้วเธอกล่าวว่า ผู้ชายมักจะให้ความสำคัญกับผิวและคิ้ว รวมทั้งการจัดแต่งทรงผม ซึ่งลูกค้าหลายคนบอกว่า พวกเขามักล้มเหลวในการนัดบอด ดังนั้นพวกเขาจึงมาหาเธอ โดยหวังให้เธอช่วยแปลงโฉมให้พวกเขา เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการนัดบอดเธอกล่าว“ฉันคิดว่ามันเป็นที่เรื่องที่ดี มันแสดงให้เห็นว่าผู้ชายเริ่มเคารพคู่เดทของตัวเอง” และ “ในการเดทครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดๆ ไปพวกเขาจะยังแต่งหน้าอยู่หรือเปล่า?”อนึ่ง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี 2018 จีนมีคนโสดมากถึง 240 ล้านคน โดยจำนวนชายโสดอายุระหว่าง 20-49 ปีนั้นมากกว่าจำนวนหญิงโสดในกลุ่มอายุเดียวกันเป็นอย่างมากที่มา: Love-seeking men in China turn to make-up in bid to boost romance chances in competitive Lunar New Year dating market (SCMP)