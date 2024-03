New China Insights: ส่องสถานการณ์ “ชาวหุ้นจีน” เป็นอย่างไร

ขอปูพื้นแนะนำตลาดหุ้นของจีนที่มีอยู่ในปัจจุบันแบบย่นย่อๆก่อนว่า ปัจจุบันจีนมีตลาดหลักทรัพย์ทั่วประเทศสามแห่งด้วยกัน ได้แก่(คนจีนจะเรียกสั้นๆว่า 上交所อ่านว่า ซ่างเจียวสั่ว) แห่งที่สองคือ(คนจีนจะเรียกสั้นๆว่า 深交所 อ่านว่า เซินเจียวสั่ว หรือว่า 本所 อ่านว่า เปิ่นสั่ว) และ(คนจีนจะเรียกสั้นๆว่า 北交所 อ่านว่า เป่ยเจียวสั่ว)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 1990 มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ จัดระเบียบกำกับดูแลธุรกรรมหลักทรัพย์ จากการพัฒนามานานกว่า 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 1990 ให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ การพิจารณาคำขอออกหลักทรัพย์และการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดระเบียบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ ดำเนินการกำกับดูแลสมาชิก บริษัทจดทะเบียนและเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้ความรู้และคุ้มครองผู้ลงทุน ในปี 2021 มูลค่าธุรกรรมหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นอยู่ในอันดับที่สามของโลกเป็นตลาดน้องใหม่ จดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2021 เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางจีนโดยตรง มีการกำกับดูแลสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะเน้นการให้บริการและการซื้อขายหุ้น ระดมทุนกลุ่มบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สร้างนวัตกรรมณ เดือน เม.ย. 2023 มีหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ในจีนแผ่นดินใหญ่จำนวน 5,224 ตัว โดยหุ้นที่นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อขายได้โดยทั่วไปคือหุ้นกระดาน A ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคนจีนทั่วไปเรียกสั้นๆว่า ‘เอ-กู่’ “(A股)อนึ่ง จำนวนหุ้นในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มีดังนี้- ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด 2,236 ตัว ได้แก่ หุ้น 1,679 ตัวอยู่ในกระดานหลัก A, หุ้น 44 ตัวอยู่บนกระดานหลัก B, และหุ้น 513 ตัวในกระดานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด 2,802 หุ้นได้แก่ หุ้นกระดานหลัก A มี 1,510 ตัว, หุ้นกระดานหลัก B มี 42 หุ้น, และหุ้นในกระดานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,250 ตัว- ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด 186 ตัวปัจจุบันเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในกลายเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีน โดยรัฐบาลจีนพยายามกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศด้วยการกระตุ้นการบริโภค อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลใช้นโยบายกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่อง แต่การบริโภคภายในยังคงอ่อนแอและยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ความต้องการของผู้บริโภคยังไม่เพียงพอ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ อนาคตที่ไม่แน่นอนทำให้ชาวจีนระมัดระวังในการบริโภคมากขึ้นยังมีอีกปัจจัยหนึ่งคือตลาดหุ้นจีนที่ผันผวน ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริโภคอีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ความผันผวนของตลาดหุ้นจีน ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดกระแสตื่นตระหนกในหมู่นักลงทุนเท่านั้น เงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก “ติดดอย” (ซื้อเข้าในราคาสูงแต่ราคาปัจจุบันลดลง ทำให้ติดอยู่บนดอย จะขายออกก็ขาดทุน) อยู่ในตลาดหุ้นจากข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์จีนแสดงว่า จีนมีบัญชีหุ้น(股民 อ่านว่า กู่หมิน แปลตรงคือ “ชาวหุ้น”)ประมาณ 200 ล้านคน และจำนวนประชาชนที่มีบัญชีกองทุน(基民 อ่านว่า จีหมิน แปลตรงคือ “ชาวกองทุน”)จำนวน 700 ล้านคน นักลงทุนรายย่อยทั่วไปเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากรายได้ประจำ หากว่าเงินลงทุนเหล่านี้หายไปจากการลงทุนในตลาดหุ้น (เนื่องจากการขายชอร์ตหุ้นทำกำไรของพวกนายทุนใหญ่) ทำให้เงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อยไม่สามารถไหลกลับไปสู่เศรษฐกิจที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถกระตุ้นตลาดผู้บริโภคอย่างที่รัฐบาลต้องการได้ ดังนั้นความผันผวนของตลาดหุ้นจึงสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนของจีนจากข้อมูลจาก China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ในเดือนส.ค. 2022 จำนวนนักลงทุนรายใหม่ในตลาดหุ้นกระดาน A (หุ้นธรรมดาในจีนที่ใช้การซื้อขายด้วยสกุลเงินหยวน) อยู่ที่ 1.396 ล้านราย ลดลง 9.67% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จำนวนบัญชีหุ้นของนักลงทุน ณ สิ้นเดือนส.ค. 2022 อยู่ที่ 204 ล้านบัญชี แต่บัญชีที่มีการซื้อขายอยู่ประจำ (Active account) มีอยู่เพียง 113 ล้านบัญชี ลดลง 1.16% จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าจำนวนการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นโดยรวมลดลง มีข่าวในหน้าสื่อจีนข่าวหนึ่งพาดหัวว่า “ ‘ชาวผักกุ้ยช่าย’ เริ่มไหวตัวทัน ทำให้อัตราการปิดบัญชีหุ้นเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา”ขออธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับเป็นฉายาเรียก “กลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยที่เงินลงทุนมักจะถูกนักลงทุนรายใหญ่กินเรียบ” (เงินลงทุนจากนักลงทุนราย่อยเปรียบได้กับผักกุ้ยช่าย เมื่อโตเต็มที่ ก็จะโดนนักลงทุนรายใหญ่ตัดเก็บเกี่ยวไป) เหมือนกับภาษาไทยที่เรียกนักลงทุนตลาดหุ้นรายย่อยกันว่า “ชาวเม่า” (แมงเม่าบินเข้ากองไฟ)มีการระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ตลาดหุ้นในจีน “อัตราการสูญเสียเงินของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหุ้นกระดาน A สูงเกินไป มีการประเมินค่าเฉลี่ยการขาดทุนของนักลงทุนหุ้นรายย่อยในปี 2023 ว่าเฉลี่ยขาดทุน รายละกว่าสองแสนบาท พวกกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสามารถสร้างรายได้โดยเอาเงินจากนักลงทุนรายย่อยไปได้โดยการชอร์ตเซล หรือขายชอร์ตหุ้น ต่อมาหน่วยงานรัฐก็พยายามเข้ามาแก้ปัญหาโดยออกกฎระเบียบควบคุมใหม่ แต่ทว่าตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา ตลาดหุ้นกระดาน A ก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดหุ้นจีนสูญเสียมูลค่าการลงทุน ผลที่เกิดขึ้นคือกลุ่มนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากตัดขายหุ้นทิ้ง (Cut loss) และเลือกปิดบัญชีถอยห่างจากตลาดหุ้น!”ตลาดหุ้นจีนอยู่ในภาวะยุ่งเหยิงสาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซา ความเสี่ยงระหว่างประเทศที่มีมาก การผลิตล้นเกิน การส่งออกยังไม่คึกคักพอ กฎระเบียบข้อบังคับในประเทศที่เข้มงวด ที่ผ่านมาบริษัทจีนจำนวนมากต้องการจดทะเบียนในตลาดหุ้นเพียงเพื่อระดมทุน มีการปั่นกระแสหรือตกแต่งบัญชีทำให้ราคาหุ้นขึ้นและรีบปล่อยขายเพื่อถอนทุนบวกฟันกำไรจากนักลงทุนรายย่อยปี 2023 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการสูญเสียอย่างหนักสำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ หลายๆ คนสูญเสียเงินลงทุนในตลาดหุ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีนักลงทุนรายย่อยจีนส่วนหนึ่งเสียดสีว่า “การฝากเงินในธนาคารผลตอบแทนดอกเบี้ยชนะผลกำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นเสียอีก”ในจีนเองก็มีข่าวชาวหุ้นจีนที่ขาดทุนกันย่อยยับอย่างต่อเนื่อง บางรายแชร์ประสบการณ์การลงทุนของตนบนโซเซียลมีเดียว่า “ขาดทุนกับตลาดหุ้นไปหลักหลายสิบล้านบาท”ด้านบรรดาชาวเน็ตจีนพากันเสียดสีตลาดหุ้นในประเทศว่า “跌跌不休” อ่านว่า เตียเตียปู้ซิว แปลว่า ต่ำลงๆไม่หยุดพัก ดังนั้นจึงมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ตลาดหุ้นจีนตกต่ำ ซึ่งสรุปคร่าวๆคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องในตลาดตึงตัว ผลการประกอบการของบริษัทบนตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งไม่ค่อยดี การขาดการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดนำไปสู่การฉ้อโกงทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์แบบอีแอบ และพฤติกรรมอื่นๆ ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อย ระบบการเพิกถอนหลักทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ "บริษัทซอมบี้" ยังคงอยู่ในตลาดที่มีการซื้อขาย